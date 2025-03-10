Американские бомбардировщики B-52 впервые сбросили бомбы на территории Финляндии

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В ходе учебно-тренировочных мероприятий американские бомбардировщики B-52 Stratofortress впервые сбросили высокоточные планирующие бомбы JDAM на полигон Роваярви на территории Финляндии. При этом самолеты ВВС США сопровождали финские истребители F/A-18 Hornet.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Финляндии.
- сказано в сообщении.
Всего в учениях приняли участие два американских стратегических бомбардировщика. Хотя бомбардировочная авиация США участвует в различных учебно-тренировочных мероприятиях с европейскими союзниками в финском воздушном пространстве с июля 2024 года, сброс авиабомб она осуществила впервые.
По словам начальника штаба ВВС Финляндии бригадного генерала Аки Пуустинена, учения показали способность финской военной авиации взаимодействовать с американской при выполнении огневых задач. Он заявил, что тесное сотрудничество с США повышает финскую обороноспособность.
- считает генерал.
Впрочем, такая военная активность у границ России вряд ли укрепит финскую национальную безопасность.
Ранее в оборонном ведомстве Финляндии объявили подготовку новой программы военной помощи Украине. Она предполагает закупку вооружений для Киева у финских производителей на сумму 660 миллионов евро.