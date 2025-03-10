Войти
Lenta.ru

На Западе заявили о невозможности ВСУ справиться с «Искандерами» без помощи США

582
0
0
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

NI: Без помощи США Украина не сможет противостоять ударам «Искандера»

Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет нечего противопоставить ударам ракетного комплекса «Искандер» без американской помощи. Об этом сообщает издание The National Interest (NI).

По мнению журналистов, украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) истощены из-за нехватки поставок со стороны США. «Россия будет сильнее давить на их оборону, и она все больше будет лишаться критически важных ресурсов», — заявили эксперты.

По их словам, Вооруженные силы РФ (ВС РФ) также продолжат «терзать» противника ударами ракетного комплекса «Искандер». В качестве примера авторы привели мощную атаку по позициям ВСУ в Черкасской области. «Наблюдатели могут ожидать больше атак, и больше украинских солдат или иностранных инструкторов, попавших под эти атаки», — заявили журналисты NI, заметив, что ВСУ может не справиться с ними без помощи.

В материале говорится, что на фоне кризиса ВСУ российские войска чувствуют себя воодушевленными, поскольку они оказывают наступательное давление на украинскую армию. Эксперты заключили, что плачевная для украинских войск тенденция может сохраниться вплоть до завершения вооруженного конфликта.

Ранее авторы издания The National Interest заявили, что при недавнем ударе по украинскому полигону ракетный комплекс «Искандер-М» работал в тандеме с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Специалисты назвали этот факт одним из критериев успешной атаки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 20:05
  • 7963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.03 19:45
  • 518
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 10.03 15:53
  • 9
Макрон счел неприемлемым требование России демилитаризовать Украину
  • 10.03 13:57
  • 1
Франция объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи за счёт доходов от замороженных российских активов
  • 10.03 13:47
  • 2
В Польше планируют ввести всеобщую обязательную военную подготовку
  • 10.03 13:16
  • 1
Зарубежные заказчики проявляют интерес к уникальной российской снайперской винтовке ВКС
  • 10.03 13:07
  • 1
Без поддержки США оборона Европы рискует “схлопнуться” за несколько недел (Bloomberg, США)
  • 10.03 13:03
  • 1
«Отец всех мангалов»: в зоне СВО замечена самая защищённая «Мотолыга»
  • 10.03 12:49
  • 1
Леденящие душу фото. Военный корабль Путина проходит через Ла-Манш и готовится к атаке… под прицелом королевского фрегата (The Sun, Великобритания)
  • 10.03 12:19
  • 8601
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.03 10:29
  • 1
Трамп продолжает давить на Украину, а Путин, похоже, готов к перемирию (Bloomberg, США)
  • 10.03 10:12
  • 1
Россия призывает Великобританию не отправлять войска на Украину – грозное предупреждение для НАТО (Daily Express, Великобритания)
  • 10.03 09:51
  • 1
"Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию". Лукаш Адамски комментирует для Haqqin.az (Haqqin.az, Азербайджан)
  • 10.03 08:00
  • 3
Британский большой подводный дрон приступит к испытаниям в апреле
  • 10.03 02:36
  • 9
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.