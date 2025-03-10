Оборонные мечты Макрона угодили в сети Илона Маска (Bloomberg, США)

Bloomberg: Европе вряд ли удастся "сдерживать Россию" без американских спутников

Илон Маск занял враждебную позицию в отношении торговли со странами НАТО и Украиной, однако европейские страны сохраняют зависимость от шести тысяч его спутников, передает Bloomberg. Чтобы избавиться от нее, Европе придется раскошелиться. Как в таких условиях она сможет "надежно сдерживать Россию"?

Лионель Лоран

Сможет ли Европа надежно сдерживать Россию без поддержки военно-промышленного комплекса США?

По данным Bloomberg News, премьер-министр Италии Джорджа Мелони немного испугалась из-за предполагаемой сделки на сумму в полтора миллиарда евро с компанией Илона Маска SpaceX. И это правильно.

То, что для Рима изначально казалось возможностью наладить отношения с Трампом, а заодно поднять технологический уровень страны, теперь рискует стать угрозой безопасности и даже суверенитету. Причина проста — промышленный комплекс американского миллиардера занял враждебную позицию в отношении торговли со странами НАТО и Украиной.

Выкручивая руки Киеву, Вашингтон недавно прекратил обмен разведданными с Украиной, а все из-за несостоявшейся сделки по добыче природных ископаемых и сорвавшихся мирных переговоров. Как сообщается, им даже угрожали отключить коммуникационную сеть Starlink, принадлежащую SpaceX, хотя последнее Маск отрицает в своих соцсетях.

Зависимость от шести тысяч спутников Starlink кажется опасной и унизительной, учитывая, что в довесок к ней идет геополитический рупор с эффектом выключателя — бывший Twitter, которым теперь тоже владеет Илон Маск. Он усилил пропаганду против европейских лидеров, обвиняя их в разжигании "вечной войны" с Россией. Под раздачу попала и Канада, где одна провинция разрывает свой контракт со Starlink.

Это только ускоряет франко-германское движение к мобилизации триллионов евро из оборонных фондов по расширению ядерного сдерживания. Такой расклад переворачивает сложившийся после 1989 года европейский консенсус.

"Сейчас или никогда", — делится в Брюсселе мыслями член Европарламента и депутат немецкой партии ХДС/ХСС Аксель Фосс. Он призывает к большей технологической и оборонной автономии.

Это также подводит нас к действительно сложной задаче, которая стоит перед лидерами, собравшимися в минувший четверг в Брюсселе. Насколько готовы страны ЕС и такие партнеры, как Великобритания или Норвегия, создать надежный сдерживающий фактор против России без поддержки США? Без поддержки страны с крупнейшим в мире военным бюджетом и экономикой, на долю которой приходится 70% возможностей НАТО. США сыграла ключевую роль в заморозке 280 миллиардов долларов российских активов, в усилении санкций, в поставках оружия и технологий. Это пробелы, на заполнение которых потребуется много времени, денег и единства.

Спутниковые системы особенно актуальны в условиях ведения современной войны и жизненно необходимы для боевых беспилотников. Акции Eutelsat Communications SACA, которая купила британского конкурента Starlink OneWeb, взлетели на 237% за три дня в надежде, что настал час европейского ответа SpaceX.

Однако даже этот рост увеличил ее рыночную капитализацию всего до 3,2 миллиарда евро, что составляет лишь малую часть оценочной стоимости SpaceX в размере 350 миллиардов долларов. Как и весь европейский космический сектор, Eutelsat сдерживает бремя прошлого. Дело в том, что половина ее доходов по-прежнему поступает от устаревших технологий, таких как спутниковое телевидение, а их постепенно вытесняют стриминговые сервисы по подписке, например Netflix.

Пока Starlink выводит на орбиту тысячи спутников, доминируя на космических запусках, у OneWeb их менее 700. Потребуются годы и многие миллиарды евро, чтобы наверстать упущенное. А опыт канадцев показал, что сегодня мало альтернатив.

Путь к техническому прогрессу неотрывно связан с компромиссами. Если нужно торопиться, Европе придется раскошелиться на сотни новых спутниковых заказов. Одновременно она наступает на горло собственной гордости, увеличивая закупки в SpaceX, чтобы вывести их на орбиту, считает политолог из аналитического центра Bruegel Франческо Николи.

Где-то санкции против России придется обсуждать без принуждения США, но не слепо отменять их. Планирование действий в чрезвычайных ситуациях для НАТО, страдающего от "смерти мозга", о которой президент Франции Макрон предупреждал в 2019 году, потребует переосмыслить военное планирование и средства разведки, а также заново оценить имеющиеся угрозы.

А Европе, находящейся под давлением Вашингтона и Москвы, возможно, придется ставить собственные интересы на первое место в отношениях с другими державами. Например, с Китаем — по вопросам экспортных ограничений, говорит аналитик Брюссельского института геополитики Ханс Криббе.

Чего Европа не может сделать, так это поменять курс. Возвращение к доковидной, довоенной модели зависимости от дешевого российского газа, от гарантий безопасности США и от экспортных рынков Китая было бы крайне рискованным и дестабилизирующим шагом. Не спасет даже ностальгия некоторых политиков по временам, когда все это давало Европе "конкурентоспособность". Тем не менее, снизить риски и "отключить" Маска от экономики — непростая задача.