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ЦАМТО

Leonardo и Baykar Technologies намерены создать СП для разработки беспилотных систем

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Первый летный опытный образец нового турецкого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3 в цеху предприятия турецкой группы Baykar, март 2023 года
Первый летный опытный образец нового турецкого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3 в цеху предприятия турецкой группы Baykar, март 2023 года.
Источник изображения: Сельджук Байрактар

ЦАМТО, 7 марта. Группа Leonardo сообщила о подписании с турецкой Baykar Technologies меморандума о взаимопонимании с целью создания совместного предприятия, ориентированного на разработку БЛА.

Целью соглашения является сочетание опыта Leonardo в области аэрокосмических систем с имеющимися у Baykar технологиями беспилотных систем.

Совместное предприятие будет базироваться в Италии. Оно будет заниматься проектированием, разработкой, производством и обслуживанием БЛА. Компания также обеспечит функциональную совместимость в мультидоменных оборонных системах, используя искусственный интеллект, радиоэлектронные системы и современные средства командования и управления.

В рамках проекта турецкая Baykar предоставит испытанные в различных условиях беспилотные платформы, а Leonardo – знания в области боевых систем, интеграции полезной нагрузки, сертификации и оборонных технологий на основе искусственного интеллекта.

По оценке Leonardo, объем европейского рынка беспилотных летательных аппаратов достигнет в течение следующего десятилетия 100 млрд. долл., что обусловлено ростом спроса на ударные БЛА, вооруженные разведывательные БЛА и средства для нанесения ударов в глубине территории противника. Сотрудничество позволит обеим компаниям извлечь выгоду из роста оборонного сектора в Европе и за ее пределами.

Главный исполнительный директор Leonardo Роберто Чинголани охарактеризовал соглашение как важный шаг в оборонных инновациях, решающий проблемы ИИ, кибербезопасности и воздушного боя следующего поколения. Председатель Baykar Сельчук Байрактар подчеркнул, что сотрудничество является важной вехой в продвижении технологий обеспечения превосходства в воздухе БЛА на основе ИИ.

Совместное предприятие будет развернуто на нескольких объектах Leonardo в Италии, включая объекты в Ронки-деи-Леджонари, Турине, Риме и Нервиано, и будет использовать опыт в области аэрокосмической техники, ИИ и космических технологий. Ожидается, что в результате сотрудничества технологические возможности Европы в области беспилотных оборонных систем будут расширены.

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Страны
Италия
Компании
Leonardo
Проекты
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БПЛА
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