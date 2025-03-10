Она серьезно диссонируют с настроем на поиски путей мирного урегулирования, указал пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Конфронтационные заявления ЕС в адрес России едва ли помогают украинскому урегулированию. На это обратил внимание на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Конфронтационная риторика и конфронтационные проработки, которые мы сейчас видим в Брюсселе и европейских столицах, конечно, серьезно диссонируют с настроем на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины", - отметил представитель Кремля.

Страны Евросоюза настаивают на необходимости "стратегического поражения" России на Украине и получении таким образом Киевом преимущества на переговорах об урегулировании. Поэтому Брюссель противодействует любым мирным инициативам, идущим как со стороны России, так и со стороны США.

В ЕС заявляют о безграничной поддержке киевского режима и продолжают его накачку деньгами и вооружениями. Для граждан стран сообщества этот подход обосновывается мнимой угрозой России Европе.

На фоне такой конфронтационной риторики на саммите ЕС приняли решение о милитаризации некогда экономического сообщества. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС план перевооружения на €800 млрд и повышения военных расходов на 1,5%. ЕК заимствовует средства на рынках капитала и передаст их странам сообщества в кредит при условии закупок оружия.