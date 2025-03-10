Песков: РФ предпочитает дипломатию, но вынуждена защищаться с помощью СВО

России необходимо обеспечить свою безопасность, указал пресс-секретарь президента

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Москва предпочитает дипломатические методы решения вопросов, но в нынешних условиях ей приходится защищать себя посредством специальной военной операции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У России есть свои интересы. Нам необходимо обеспечить свою безопасность. Мы проводим для этого специальную военную операцию. Но, конечно, достижение наших целей политико-дипломатическими методами для нас является предпочтительным. Но в условиях, когда та же Украина отказывается от диалога и, более того, юридически запрещает для себя такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить наши интересы", - указал он.

Так по просьбе журналистов Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина и Россия хотят заключить соглашение по урегулированию, поскольку у них якобы нет выбора.

При этом пояснять смысл слов Трампа про "отсутствие выбора" он отказался. "Наверное, это вам нужно у господина Трампа спрашивать", - заметил представитель Кремля.