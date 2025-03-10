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ТАСС

Украина впервые применила истребители Mirage 2000 для нужд ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

В ночь на 7 марта на всей территории страны объявлялась воздушная тревога

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили французские истребители Mirage 2000 при реагировании на воздушную тревогу. Об этом сообщается в Telegram-канале украинских сил ПВО.

"Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage 2000", - говорится в тексте. Отмечается, что "французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие" в реагировании на воздушную тревогу.

6 февраля министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что первые французские самолеты Mirage 2000 доставлены на Украину. Он не уточнял, сколько всего истребителей планирует поставить Париж, однако, по данным СМИ, речь может идти не более, чем о 6 машинах. По мнению экспертов, эти истребители оптимизированы под ударные задачи, но могут поражать и воздушные цели.

В ночь на 7 марта на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. В Тернопольской области она длилась почти 3,5 часа. Поступали сообщения о взрывах в Тернополе, Ивано-Франковске и других городах. 

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Страны
Украина
Франция
Продукция
F-16
Mirage-2000
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