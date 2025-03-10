Боеготовность самолетов ВВС США рекордно снизилась

Боеготовность самолетов ВВС США упала до рекордного уровня в 62 %

Специалисты профильного издания Defense News заявили, что уровень боеготовности самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США рекордно снизился. К такому выводу журналисты пришли на основе анализа доступных данных.

По информации экспертов, в среднем в 2024 году чуть более шести из десяти самолетов ВВС США смогли выполнить свои задачи в течение дня. «Уровень готовности к выполнению миссии по всему флоту в 62 процентов является самым низким за последнее время», — говорится в материале. Специалисты связали это с устареванием части флота.

Эксперты также подчеркнули, что парк ВВС США насчитывает 5025 самолетов — это самый скромный показатель за всю 78-летнюю историю структуры американских ВС. «Показатель готовности к выполнению боевых задач в 62 процента означает, что в любой момент времени около 1900 самолетов будут выведены из эксплуатации», — заявили журналисты. Больше всего в американском воздушном флоте самолетов C-17 Globemaster, F-16 Fighting Falcon и F-35A Joint Strike Fighter.

«Готовность часто является запаздывающим маркером», — заметил бывший пилот F-16 и старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла Хизер Пенни. По его словам, в 2025-м ситуация может ухудшиться. Пенни заключил, что текущее затруднительное положение ВВС во многом обусловлено отсутствием достаточного количества крупных модернизаций самолетов.

6 марта в Пентагоне подтвердили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США вступила в силу. Решение о паузе в поставках относится и к оружию, которое уже находилось в пути на Украину.