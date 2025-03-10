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ЦАМТО

Индия и Франция подпишут контракт по закупке 26 истребителей "Рафаль-M" в апреле

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Dassault Rafale M
Истребитель Dassault Rafale M на фоне атомного авианосца ВМС Франции R 91 Charles de Gaulle.
Источник изображения: Alex Paringaux / defenseindustrydaily.com

ЦАМТО, 7 марта. Индия и Франция завершили переговоры по вопросу приобретения для индийских ВМС 26 палубных истребителей "Рафаль-M" французской компании Dassault Aviation.

Как стало известно Scramble Magazine, переговоры были завершены в конце февраля. Сумма сделки оценивается в 7,6 млрд. долл. Официальное подписание контракта ожидается в апреле в рамках визита министра обороны Франции в Индию.

Dassault Aviation также оценивает возможность создания линии окончательной сборки в Индии для удовлетворения возросших производственных потребностей после ожидаемых крупных заказов. Текущий портфель заказов Dassault Aviation включает 230 самолетов "Рафаль", включая 164 ед. – на экспорт и 56 ед. – для ВКС Франции.

Как уже сообщал ЦАМТО, в июле 2023 года Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии предоставил "одобрение необходимости закупки" (AoN) во Франции 26 палубных истребителей "Рафаль" для ВМС Индии, а также сопутствующего вспомогательного оборудования, вооружений, тренажеров, запасных частей, документации, услуг обучения экипажей и логистической поддержки. Закупка будет реализована в рамках межправительственного соглашения.

Кроме того, в контракт после надлежащих переговоров предполагается внести возможность интеграции разработанного в Индии оборудования и создание Центра технического обслуживания, ремонта и эксплуатации (MRO) различных систем.

Закупаемые многоцелевые палубные истребители предназначены для оснащения первого национального авианосца класса "Викрант" (IAC-1), который был введен в эксплуатацию 2 сентября 2022 года.

В финальной стадии конкурса французская компания Dassault Aviation, предложившая самолет "Рафаль-M", опередила американскую Boeing с F/A-18E/F Block.3 "Супер Хорнет".

Власти Индии 28 октября 2023 года официально сообщили Франции о своем решении закупить для ВМС страны в рамках межправительственного соглашения 26 истребителей "Рафаль" в палубной версии. Индия направила французскому правительству письмо с запросом, официально уведомив о своих намерениях.

В июле 2023 года Министерство обороны Индии заявило, что закупка самолетов, сопутствующего оборудования, систем вооружения и запасных частей, будет реализована в рамках межправительственного соглашения, а стоимость и другие условия поставки будут согласованы с правительством Франции с учетом всех соответствующих аспектов, включая сравнительную стоимость аналогичных самолетов в других странах.

Официальные переговоры об окончательной стоимости приобретения 26 палубных истребителей "Рафаль-M" начались 30 мая 2024 года. Стоимость потенциального контракта изначально оценивалась в 4 млрд. евро (менее 400 млрд. рупий), исключая вооружение и контракты на техническое обслуживание.

Одним из ключевых преимуществ "Рафаль-M" была названа его совместимость с существующим парком самолетов "Рафаль" ВВС Индии. Ожидается, что это позволит снизить затраты, связанные с запчастями и техническим обслуживанием, поскольку оба самолета используют около 80% общих компонентов.

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