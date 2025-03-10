«Отец всех мангалов»: в зоне СВО замечена самая защищённая «Мотолыга»

Источник изображения: topwar.ru

Российская СВО стала настоящим образцом военной смекалки и инженерной мысли. Засилье дронов-камикадзе и различных минных ловушек делает крайне затруднительным полноценное применение бронированной техники, что, в свою очередь, представляет смертельную опасность для бойцов.

Между тем, российские военнослужащие быстро приспосабливаются к реалиям современных вооруженных конфликтов, на фоне чего на передовой нередко появляются «диковинные» образцы инженерной мысли.

Так, в сети уже неоднократно встречались видео с так называемыми «мангалами» – бронетехникой, защищённой от дронов-камикадзе дополнительными металлическими листами. В то же время, бронемашину, видео с которой выложили российские околовоенные паблики, можно смело назвать «отцом всех мангалов».

На кадрах запечатлена, предположительно, легендарная «Мотолыга», на которую установлены противоминный трал, дополнительные листы металла, а также противодроновые ловушки в виде сетей и цепей.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Как пишут военкоры, данный «бронированный зверь» уже участвовал в боях. Машина без проблем выдержала попадание ПТУР и нескольких дронов-камикадзе.

Что касается диковинной конструкции, сообщается, что отсек, образовавшийся между крышей «мангала» и крышей самой МТ-ЛБ, нередко используют в качестве дополнительного десантного отделения.