WP: ВСУ истощены и в ближайшие полгода могут начать сдавать позиции

Киеву срочно нужно прекращение огня, пишет обозреватель газеты Дэвид Игнатиус

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Украине срочно нужно прекращение огня, ее вооруженные силы истощены. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус.

"Владимир Зеленский ощетинился в ответ на давление со стороны [президента США Дональда] Трампа, но ему срочно нужно прекращение огня. Его силы утомлены, истощены, и могут начать сдавать в ближайшие шесть месяцев", - пишет обозреватель.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Дональдом Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.