Войти
Lenta.ru

Полковник раскрыл особенности ударивших по Украине российских «Калибров»

680
0
0
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Полковник Матвийчук: Способных бороться с российскими «Калибрами» средств мало

Средства, которые способны бороться с российскими крылатыми ракетами «Калибр», у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть, но их мало, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Особенности ударившего по Украине оружия, по данным Telegram-каналов, специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Ракета "Калибр" — это ракета последнего поколения. Она имеет осколочно-фугасную боевую часть, бетонную боевую часть и кумулятивную боевую часть. На сегодняшний день средства, которые бы боролись с "Калибром" есть, но их ничтожно мало. С ними может бороться американский Patriot. Но ракет очень мало, они из берегут. Так что практически никакого ущерба они нашим налетам ракет "Калибр" не причиняют», — высказался Матвийчук.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы (ВС) России наносят по Украине удар крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне», ссылаясь на украинские мониторинговые группы.

Утверждается, что ракеты были запущены кораблями Военно-морского флота России. Военный блогер Кирилл Федоров подтвердил, что «десять больших белых самолетов и Черноморский флот совершили пуски подарков».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
Калибр КР
ЧФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 20:05
  • 7963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.03 19:45
  • 518
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 10.03 15:53
  • 9
Макрон счел неприемлемым требование России демилитаризовать Украину
  • 10.03 13:57
  • 1
Франция объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи за счёт доходов от замороженных российских активов
  • 10.03 13:47
  • 2
В Польше планируют ввести всеобщую обязательную военную подготовку
  • 10.03 13:16
  • 1
Зарубежные заказчики проявляют интерес к уникальной российской снайперской винтовке ВКС
  • 10.03 13:07
  • 1
Без поддержки США оборона Европы рискует “схлопнуться” за несколько недел (Bloomberg, США)
  • 10.03 13:03
  • 1
«Отец всех мангалов»: в зоне СВО замечена самая защищённая «Мотолыга»
  • 10.03 12:49
  • 1
Леденящие душу фото. Военный корабль Путина проходит через Ла-Манш и готовится к атаке… под прицелом королевского фрегата (The Sun, Великобритания)
  • 10.03 12:19
  • 8601
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.03 10:29
  • 1
Трамп продолжает давить на Украину, а Путин, похоже, готов к перемирию (Bloomberg, США)
  • 10.03 10:12
  • 1
Россия призывает Великобританию не отправлять войска на Украину – грозное предупреждение для НАТО (Daily Express, Великобритания)
  • 10.03 09:51
  • 1
"Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию". Лукаш Адамски комментирует для Haqqin.az (Haqqin.az, Азербайджан)
  • 10.03 08:00
  • 3
Британский большой подводный дрон приступит к испытаниям в апреле
  • 10.03 02:36
  • 9
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.