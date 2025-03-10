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ЦАМТО

В Минобороны Канады заявили об увеличении военного присутствия в Арктике

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Головной новый арктический патрульный корабль AOPV 430 Harry DeWolf ВМС Канады. Галифакс, 31.07.2020
Головной новый арктический патрульный корабль AOPV 430 Harry DeWolf ВМС Канады. Галифакс, 31.07.2020.
Источник изображения: ВМС Канады

ЦАМТО, 7 марта. Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Сегодня ... министр национальной обороны Билл Блэр объявил Икалуит, Инувик и Йеллоунайф местами размещения северных центров оперативной поддержки. Это увеличит присутствие и оперативность канадских вооруженных сил в Арктике и на Севере", – цитирует "РИА Новости" сообщение пресс-службы военного ведомства.

Отмечается, что в рамках обновленной концепции обороны Канада в течение 20 лет инвестирует 2,67 млрд. канадских долларов в "создание сети северных центров оперативной поддержки".

"Эти центры, состоящие из взлетно-посадочных полос, объектов материально-технического обеспечения и оборудования, позволят канадским вооруженным силам более эффективно отстаивать суверенитет Канады и поддерживать увеличение круглогодичного присутствия", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что инициатива "представляет собой новый подход к обороне в Арктике и на Севере".

Как напоминает агентство, в феврале лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр обязался создать первую со времен "холодной войны" постоянную военную базу страны Икалуит в Арктике. Он отметил, что создание этой базы будет оплачено за счет сокращения предоставляемой Канадой иностранной помощи. Кроме того, он заявил о намерении приобрести тяжелые ледоколы для ВМС страны и Береговой охраны, а также удвоить персонал рейнджеров (разновидность резервов ВС Канады) в Арктике.

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