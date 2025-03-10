Игрушечный танк: пригодилась бы бронемашина М10 Booker Киеву?

Сухопутные войска (СВ) США приступили к испытаниям перспективного "легкого танка" M10 Booker на Аляске, в условиях низких температур. Бронемашина похожа на уменьшенный танк M1 Abrams: легче, имеет меньший калибр пушки, более слабое бронирование. ТАСС рассуждал, зачем американской армии М10, разбирался, чем отечественные "одноклассники" лучше и что стало бы с Booker на Украине

Об испытаниях "легкого танка" — так часто называют M10 Booker — в арктическом климате на базе Форт-Грили на Аляске сообщил на своей странице в соцсети Питер Джордж, представитель управления программы поставок бронемашин в войска. Летом Соединенные Штаты выпустили обновленный вариант Арктической стратегии. Эксперты полагают, что США рассматривают Арктику как площадку для стратегической конкуренции в первую очередь с Россией. В Пентагоне считают, что Российская Федерация "выдвигает чрезмерные притязания на ресурсы на морском дне", а Китай стремится закрепиться в Арктическом регионе.

Недотанк

Гусеничная бронемашина разработана по программе Mobile Protected Firepower (MPF) согласно стратегии СВ США для наземных боевых машин, которая была опубликована в 2015 году. Пентагон искал средство огневой поддержки боевых подразделений пехотных бригад, которое было бы способно уничтожать укрепленные позиции, легкие броневики и личный состав противника. В MPF участвовали компании BAE Systems (разработчик боевой машины пехоты M2 Bradley) и General Dynamics Land Systems (GDLS, производитель танка M1 Abrams) с прототипом М10. В 2021 году начали испытываться опытные образцы машин, а в 2022-м стало известно, что бронемашина BAE Systems выбыла из конкурса.

М10 получил имя Booker в честь двух американских солдат — рядового Роберта Букера, смертельно раненного в 1943 году в Алжире, и старшего сержанта Стевона Букера, погибшего во время войны в Ираке в 2003 году. Производитель нахваливает машину как обладающую высочайшей огневой мощью, живучестью, предназначенную для уничтожения целей в прямой видимости. По словам GDLS, M10 сочетает в себе как инновационные, так и уже проверенные в бою решения. Согласно открытым данным, боевая масса машины составляет 38–42 т (для сравнения — масса БМП Bradley модификации M2A3 достигает 34 т, а Abrams с последним "обвесом" — 66 т). Основное вооружение "легкого танка" — пушка калибром 105 мм, стреляющая осколочно-фугасными снарядами на дальность 4 км, бронебойно-подкалиберными — до 1,8 км. Заряжание — ручное. Также у бронемашины имеются пулеметы калибров 12,7 и 7,62 мм.

Бронирование машины не выдерживает снарядов "настоящих" танков калибра 120–125 мм. Однако масса и габариты позволяют перевозить две M10 военно-транспортным самолетом C-17 Globemaster III, который берет на борт всего один Abrams, да еще с предварительным демонтажом "юбки" динамической защиты. Экипаж М10 — механик-водитель, а также сидящие в башне командир, наводчик и заряжающий. Конструкция башни схожа с M1 Abrams, а система управления огнем заимствована у Abrams M1A2 SEP V3. Да и внешне M10 напоминает уменьшенный Abrams. 800-сильный дизель разгоняет машину до 65 км/ч, запас хода составляет около 300 км.

"Эта машина, которую позиционируют как легкий танк, массой за 40 т — во время [Второй мировой] войны это были тяжелые танки класса ИС, — рассказал ТАСС эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов. — Конечно, она легче Abrams и Leopard. Снаряд противотанковой пушки она не выдержит. Да, может быть, она держит 30-мм автоматические пушки, но не более того".

Всего Сухопутные войска США собирались приобрести свыше 500 таких бронемашин, при этом стоимость каждой составит порядка $13 млн.

Не чета российским

"Легкие танки играют важную роль в армейских механизированных силах, — высказывается мнение в материале The National Interest. — Они предназначены для совместных действий с основными боевыми танками, боевыми машинами пехоты и бронетранспортерами".

БМПТ "Терминатор" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Сергей Суворов выразил сомнение в целесообразности использования М10 в одном боевом порядке с танками для их огневой поддержки. В России для такой цели создана боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". "БМПТ создавалась для того, чтобы действовать в одной боевой линии с танками. Причем что касается защиты БМПТ, то она в некоторых местах даже превосходит защиту танков", — отметил эксперт. Бронемашина, созданная на базе танка Т-90, вооружена двумя 30-мм автоматическими пушками со спаренным пулеметом, двумя 30-мм автоматическими гранатометами, а также сверхзвуковыми управляемыми ракетами "Атака-Т", что позволяет машине, помимо пехоты противника с противотанковыми средствами, уничтожать и танки. БМПТ успешно применяется в спецоперации. Завершены госиспытания снарядов с управляемым подрывом для него — такие боеприпасы эффективны, к примеру, для борьбы с беспилотниками или поражения живой силы за укрытиями.

Имеется у Вооруженных сил России и машина того же класса, что М10, — легкий танк "Спрут-СДМ1". Его пушка калибра 125 мм по огневой мощи соответствует "главному калибру" танка Т-90МС, может использовать современные танковые осколочно-фугасные, бронебойно-подкалиберные, кумулятивные снаряды. "Возможно, "Спрут" по защите уступает М10, но "Спрут" и авиадесантируемый, и плавающий и имеет комплекс управляемого вооружения, что позволяет ему довольно успешно бороться с танками", — отметил Суворов. Машина с экипажем из трех человек развивает скорость до 70 км/ч на суше и 10 км/ч на воде. Таким сочетанием качеств не обладает больше ни одна боевая машина. Еще одно отечественное легкое самоходное орудие с внушительной огневой мощью — "Лотос". Самоходка вооружена 120-мм пушкой, ее масса — 18 т, расчет — четыре человека. Как и "Спрут", "Лотос" может десантироваться военно-транспортной авиацией, плавает, обладает высокой подвижностью.

БМП-3 Источник изображения: © Алексей Коновалов/ ТАСС

Наконец, отечественные оружейники разработали и продолжают совершенствовать боевую машину пехоты БМП-3, которая вооружена сразу двумя пушками — 100-мм (с возможностью запускать из ствола управляемые противотанковые ракеты) и автоматической 30-мм. Бронемашина выдерживает попадание 30-миллиметровых снарядов в лобовую проекцию, несет десант, способна плавать. БМП-3 применяется в спецоперации, отлично себя показывает, поступает в войска с усиленным бронированием, серийно оснащается противодроновыми средствами, маскировочным комплексом "Накидка".

М10 на Украине?

Сергей Суворов выразил мнение, что успешность применения М10 будет зависеть от того, в каких сценариях он будет использоваться. В качестве примера он привел итальянскую колесную бронемашину Centauro с пушкой калибра 105–120 мм и противопульным бронированием, которая может поражаться гранатометами типа РПГ-7. Слабая защита машин такого класса отмечена и в колонке "Кошмар М10 Booker СВ США только начался" американского журнала The National Interest. "Французы наводнили украинскую армию своими легкими танками AMX-10 RC, несмотря на то, что они устарели. Все, что сделала эта платформа, — убила много хороших украинцев", — выражал мнение автор публикации. "По сути, российское противотанковое оружие и более мощные российские танки пробивали французские легкие танки насквозь", — добавлял он. По мнению автора, при оценке "легкого танка" упускается фундаментальный момент: задача танков — прорывать оборону противника и нести на передовую значительную огневую мощь, а М10 не может ни того, ни другого. По словам журналиста, система закупок вооружений в американской армии оторвана от реальности и отражает политические предпочтения, а не то, что необходимо на передовой. "Да, это танк. Нет, это не тот танк, который нужен ведущему современную войну с сопоставимым противником", — считает автор. "М10 Booker — не та машина не для той войны", — делает он вывод.

В другом материале The National Interest отмечается, что американское армейское руководство мало задумывается о вопросах противодействия современным вооружениям — например, беспилотникам. "Вместо траты денег на то, что вскоре может стать устаревшим оружием, армии следует вкладываться в создание наземных безэкипажных систем (русские разрабатывают целый арсенал таких машин), одновременно создавая средства борьбы с БПЛА", — говорится в статье.

Говоря о преимуществах М10 перед другими бронемашинами в свете анализа их применения в специальной военной операции, зарубежные аналитики называют подвижность Booker, превышающую таковую у танков. По мнению западных экспертов, это поможет М10 избежать уничтожения на поле боя. Однако опыт использования различной боевой техники в СВО показывает, что новейшие средства поражения настигают машины любой проворности — даже маневрирующие легковые автомобили, осуществляющие ротацию личного состава.

"Киеву поставляют всё: какой есть танк, такой и поставляют — и машины 1950-х годов, английские БТР Saxon, которые уже сгнили на складах, чтобы не тратить деньги на утилизацию... Leopard первые пошли и так далее. На какие-то задачи их (М10 — прим. ТАСС) могут кинуть, но опять же они сгорят, как сгорели и Leopard 2A6, и [британские танки] Challenger, и все остальное", — отметил Сергей Суворов.

Впрочем, после приостановки президентом США Дональдом Трампом военной помощи Украине поставки любой американской техники Киеву находятся под вопросом, не говоря о новейшей, серийное производство которой только начинается.

Виктор Бодров