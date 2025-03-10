Морским силам самообороны Японии передана НАПЛ "Райгей"

ЦАМТО, 7 марта. На верфи Kawasaki Heavy Industries (KHI) в Кобе 6 марта состоялась церемония передачи Морским силам самообороны Японии новой НАПЛ класса "Тайгей".

3000-тонная подводная лодка (516) "Райгей" (Raigei) является четвертой НАПЛ класса "Тайгей" и 31-й субмариной, построенной KHI после окончания Второй мировой войны. Стоимость ее строительства составила около 70,2 млрд. иен (470 млн. долл.). Закладка киля "Райгей" состоялась на предприятии в Кобе в марте 2021 года, спуск на воду – 17 октября 2023 года.

Новая подлодка войдет в состав 1-го дивизиона подводных лодок 1-й флотилии подводных лодок, размещенной на военно-морской базе Куре в префектуре Хиросима.

Как сообщал ЦАМТО, летом 2019 года японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) приступила к строительству головной НАПЛ нового класса (29SS), SS-513 "Тайгей". Морские силы самообороны Японии приняли НАПЛ в марте 2022 года.

Вторую НАПЛ серии, (514) "Хакугей", построила компания Kawasaki Heavy Industries. Она была передана Морским силам самообороны Японии 20 марта 2023 года. Построенная MHI третья подлодка, (515) "Цзингей", поставлена заказчику в марте 2024 года.

В октябре 2024 года MHI спустила на воду пятую НАПЛ серии, (517) "Чугей" (Chougei). Как ожидается, подлодка будет поставлена Морским силам самообороны Японии в марте 2026 года.

Стоимость головной подлодки серии, "Тайгей", составила около 80 млрд. иен. Между тем, проект бюджета на 2025 ф.г. включал выделение 116,1 млрд. иен на строительство девятой подводной лодки. Это фактически в 1,45 раза больше первоначальной суммы, что объясняется ростом цен на материалы и комплектующие, а также ослаблением курса иены.

Длина НАПЛ класса "Тайгей" составляет 84,5 м, ширина – 9,1 м, осадка – около 10,4 м, стандартное водоизмещение – около 3000 т, экипаж – 70 человек. Корпус выполнен из высокопрочной стали. Подлодка оснащена литий-ионными аккумуляторами производства GS Yuasa вместо свинцово-кислотных, что позволит более длительное время оставаться под водой. В конструкции использованы новые звукопоглощающие материалы, установлена система противоторпедной защиты для повышения живучести. НАПЛ оснащена двумя новыми дизельными двигателями Kawasaki 12V 25/31 увеличенной мощности (до третьей НАПЛ – Kawasaki 12V 25/25SB мощностью 6000 л.с.) и может развивать под водой максимальную скорость до 20 узлов. Новые НАПЛ оснащаются гидроакустической системой нового поколения ZQQ-8.

Шесть 533-мм торпедных аппаратов HU-606 позволяют применять новую тяжелую торпеду "Тип-18", заменившую "Тип-89", или ПКР UGM-84L "Гарпун" Блок.2.

НАПЛ отличается уменьшенной электромагнитной и акустической сигнатурой и оснащена новой системой боевого управления (CMS). Проект подлодки класса "Тайгей" впервые предусматривает наличие помещений для членов экипажа женского пола.