Китайские наблюдатели, осуществляя анализ публикаций в открытых источниках, продолжают работу по сбору информации о боевом применении в рамках СВО на Украине ПТРК«Джавелин» (совместное производство Raytheon и Lockheed-Martin). Согласно имеющейся информации, инструкторы из числа военнослужащих ВС США начали подготовку личного состава мотострелковых подразделений ВС Украины (ВСУ) применению противотанковых ракет FGM-148 Javelin еще в 2018 году.

К моменту начала СВО в распоряжении украинских военных находилось 127 пусковых устройств М98А1 и 1200 ракет в транспортно-пусковых контейнерах. По состоянию на май 2022 года, в распоряжение ВСУ было передано дополнительно 3800 ракет, к июню 2022 года количество ракет, поставленных на Украину, составило уже 7000 ед. По состоянию на февраль 2023 года, американская сторона отгрузила для ВСУ суммарно 8500 ед. К августу 2024 года общее количество поставленных ПТУР составляло 10 000 ед.

Боевики ВСУ с ПТРК «Джавелин»

В 2025 и 2026 годах суммарно ожидается поставка не менее 3960 ракет к ПТРК «Джавелин». В данном аспекте отмечается, что официальный Лондон передает в 5 раз меньше ПТРК NLAW, которые значительно уступают FGM-148 по ряду параметров.

По результатам обработки информации установлено, что по мере выбывания подготовленного личного состава ВСУ снижается эффективность применения американских ПТРК с 93,3% в весенний период 2022 года, до 10% к летнему периоду 2024 года.

К основным недостаткам ПТРК «Джавелин» китайские специалисты относят недостаточный уровень заряда аккумуляторной батареи, установленной в ПУ М98А1. Согласно конструкторской документации АКБ должна обеспечивать работу в течение 4 часов, однако в реальности заряда хватает не более чем на 30 минут. Опыт боевого применения показывает, что ПУ перестает функционировать после четвертого пуска. Соотношение количества поставленных ПУ и ракет показывает, что один М98А1 рассчитан на применение 6 ракет.

Кроме того, американские конструкторы не работают над повышением чувствительности тепловизионного прицела ПТРК, который не позволяет обнаруживать и обстреливать «холодные» цели. Фактически невозможно выполнение боевой задачи по алгоритму «первым обнаружил – первым выстрелил».

В данном аспекте отмечается, что отсутствие лазерной подсветки на ПУ М98А1 является спорным конструкторским решением – с одной стороны не демаскирует стрелка, но с другой стороны снижается вероятность попадания.

Танк Т-72Б3 после попадания нескольких ПТУР. Экипаж не пострадал, танк ремонтопригоден.

Боевое применение ракет FGM-148 показало недостаточную эффективность её боевой части, которая не позволяет гарантированно уничтожить ОБТ, оснащенный модулями динамической защиты. Зафиксированы случаи выхода ОБТ Т-72Б3 и Т-90 из боя своим ходом после поражения тремя ракетами FGM-148. В дополнение к этому установлено, что применение режима пикирования в FGM-148 сокращает дальность пуска на 500 м, что в значительной доле случаев не позволяет поразить цель.

Согласно полученной информации, представители ВС США также тщательно анализируют все аспекты боевого применения ПТРК «Джавелин» и склоняются к необходимости насыщения украинских подразделений комплексами BGM-71 TOW 2B AERO для ведения оборонительных боев с опорой на подготовленные позиции, поскольку данные комплексы позволяют поражать цели на большей дальности. Американские военные полагают, что повышению боевой эффективности будут способствовать надежность ПТРК «Тоу», которые проверены во многих вооруженных конфликтах и спецоперациях.

К позитивным свойствам ПТРК «Джавелин» относят возможность повторного использования пускового контейнера, но это не оказывает сколь-нибудь серьезного влияния на стоимость. Так, по состоянию на 2002 год стоимость одной ракеты составляла 78 тыс. долл. США, в 2022 году американские производители продавали данный боеприпас по цене 210 тыс. долл. США. Согласно контрактной документации от 2024 года, стоимость одной ракеты достигла 375 тыс. долл. США, из которых 75% приходится на ГСН. Следует отметить, что объем выпуска данных боеприпасов вырос всего в два раза с 2100 ед/год до 3960 ед/год.

Одновременно выросла и стоимость ПУ со 126 тыс. до 250 тыс. долл. США. По данным китайских источников, ценовые параметры будут расти в последующем.

По материалам китайских специализированных изданий