МПЦ: роботов-саперов модернизировали по результатам их апробации в зоне СВО

Сегодня основным многофункциональным робототехническим комплексом разминирования является "Уран-6", отметил начальник Международного противоминного центра полковник Олег Крыжановский

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Робототехнические комплексы разминирования, которыми оснащены специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил РФ, модернизированы по результатам их апробации в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник центра полковник Олег Крыжановский.

"На сегодняшний день основным многофункциональным робототехническим комплексом разминирования является "Уран-6". В ходе специальной военной операции комплекс был модернизирован - усилена бронезащита и улучшена система связи. Робот позволяет проделывать проходы в минных полях, проводить сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов. Возможности комплекса "Уран-6" позволяют уничтожать преимущественно противопехотные мины", - сказал Крыжановский.

Он отметил, что для обезвреживания противотанковых мин предназначен разрабатываемый тяжелый робототехнический комплекс разминирования "Сталкер", прошедший апробацию в 2024 году на территории освобожденной Авдеевки. Для многостороннего противодействия минной угрозе в городских условиях успешно применяется мобильный робототехнический комплекс легкого класса "Кобра-1600".

Для проверки различных труднодоступных участков, в том числе тоннелей, подвалов, завалов и даже колодцев, применяются малогабаритные досмотровые комплексы "Скарабей" и "Сфера".

В качестве отдельной категории применяемых при разминировании робототехнических средств Крыжановский выделил беспилотные летательные аппараты. "На сегодняшний день номенклатура применяемых дронов достаточно широка, основным требованием является дистанционное обнаружение взрывоопасных предметов и подозрительных объектов, а также доставка и установка необходимого накладного заряда для уничтожения взрывоопасного предмета", - пояснил он.