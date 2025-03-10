Международный противоминный центр обучил более 1,7 тыс. иностранцев

Каждый сапер прошел обучение в Международном противоминном центре и получил диплом государственного образца.

В их числе военнослужащие инженерных подразделений Египта, Ирана, Пакистана, Армении и других стран, рассказал начальник Центра полковник Олег Крыжановский

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ подготовил более 1,7 тыс. иностранных военных специалистов из 14 государств. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник Центра полковник Олег Крыжановский.

"Выпускниками Международного противоминного центра стали более 1 700 человек, в их числе - военнослужащие инженерных подразделений Арабской Республики Египет, Исламской Республики Иран, Исламской Республики Пакистан, Королевства Саудовская Аравия, республик Армения, Беларусь, Буркина-Фасо, Джибути, Индия, Казахстан, Нигер, Сербия, Узбекистан, Республика Союз Мьянма", - сказал Крыжановский.

Он уточнил, что часть иностранных военных специалистов прошла обучение в своих странах на базе филиалов Международного противоминного центра. Крыжановский напомнил, что в 2018 году филиал был развернут в Лаосской Народно-Демократической Республике. Подготовка личного состава Народной армии Лаоса ведется до настоящего времени - обучено 136 военнослужащих. Осенью 2024 года группа преподавателей в рамках работы филиала центра в Республике Союзе Мьянма обучила 30 местных военных специалистов.

Крыжановский отметил, что одной из задач центра является подготовка иностранных военных специалистов в области гуманитарного разминирования, противодействия самодельным взрывным устройствам, организации минно-разыскной службы, а также по применению робототехнических средств.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.