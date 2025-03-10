Ван И: Китай стремится создать условия для разрешения украинского кризиса

Этого конфликта можно было избежать, уверен глава МИД КНР

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Китай стремится создать условия для урегулирования украинского кризиса путем поиска консенсуса и поддержки усилий по мирному урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в Пекине, где проходит 3-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.

"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции [по украинскому вопросу], озвучивал рациональные и умиротворяющие предложения. Цель КНР состоит в том, чтобы создать условия для разрешения кризиса, найти консенсус, искать и поддерживать все усилия для мирного урегулирования", - отметил глава МИД Китая.

"Кризис на Украине затянулся более чем на три года, оглядываясь назад, можно сказать, что этой трагедии можно было избежать, все стороны должны извлечь уроки из кризиса, - сказал Ван И. - Безопасность является взаимной и равной, безопасность одной страны не может основываться на отсутствии безопасности у других".

"Необходимо отстаивать и применять на практике новую концепцию общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности, основанной на сотрудничестве. Только так можно по-настоящему установить устойчивый мир и стабильность в Евразии и во всем мире", - отметил глава МИД КНР.