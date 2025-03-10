Макрон счел неприемлемым требование России демилитаризовать Украину

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает неприемлемыми выдвигаемые Россией требования демилитаризации и установления нейтрального статуса Украины для заключения мира.

"Россия четко обозначила свои пожелания, озвучив их еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году, их повторил ряд функционеров. Никакой НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию. Очевидно, эти условия неприемлемы для украинцев и для нас всех", - заявил Макрон в четверг на пресс-конференции по завершении экстренного саммита ЕС по обороне.

По его словам, эти условия "даже хуже, чем в 2014 году".

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в марте 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, тогда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Однако переговорный процесс был сорван, Киев отказался от заключения мира на предложенных условиях, а в октябре того же года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

С тех пор Россия неоднократно выражала готовность к возобновлению мирных переговоров на основе стамбульского документа 2022 года. В то же время, как заявили в МИД РФ, сейчас необходимо решить юридические аспекты, связанные с нелегитимностью Зеленского и его указом о запрете ведения переговоров.

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили, в частности, перспективы урегулирования конфликта на Украине. По данным Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с американским лидером в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба президента РФ. 24 февраля Путин отметил, что участие государств Европейского союза в переговорах по Украине могло бы быть востребованным, но они не могут требовать включить их в этот процесс. Он напомнил, что Москва вела постоянные дискуссии с европейскими странами, они сами отказались от контактов.