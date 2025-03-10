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ТАСС

Макрон счел неприемлемым требование России демилитаризовать Украину

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo / Justin Tallis

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает неприемлемыми выдвигаемые Россией требования демилитаризации и установления нейтрального статуса Украины для заключения мира.

"Россия четко обозначила свои пожелания, озвучив их еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году, их повторил ряд функционеров. Никакой НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию. Очевидно, эти условия неприемлемы для украинцев и для нас всех", - заявил Макрон в четверг на пресс-конференции по завершении экстренного саммита ЕС по обороне.

По его словам, эти условия "даже хуже, чем в 2014 году".

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в марте 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, тогда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Однако переговорный процесс был сорван, Киев отказался от заключения мира на предложенных условиях, а в октябре того же года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

С тех пор Россия неоднократно выражала готовность к возобновлению мирных переговоров на основе стамбульского документа 2022 года. В то же время, как заявили в МИД РФ, сейчас необходимо решить юридические аспекты, связанные с нелегитимностью Зеленского и его указом о запрете ведения переговоров.

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили, в частности, перспективы урегулирования конфликта на Украине. По данным Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с американским лидером в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба президента РФ. 24 февраля Путин отметил, что участие государств Европейского союза в переговорах по Украине могло бы быть востребованным, но они не могут требовать включить их в этот процесс. Он напомнил, что Москва вела постоянные дискуссии с европейскими странами, они сами отказались от контактов. 

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Путин Владимир
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Ядерный щит
9 комментариев
№1
10.03.2025 11:02
Цитата
"Россия четко обозначила свои пожелания, озвучив их еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году, их повторил ряд функционеров. Никакой НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию. Очевидно, эти условия неприемлемы для украинцев и для нас всех", - заявил Макрон в четверг на пресс-конференции по завершении экстренного саммита ЕС по обороне.
О каких украинцах идёт речь? Очевидно,что эти условия БОЛЕЕ ЧЕМ ПРИЕМЛЕМЫ для абсолютного большинства рядовых украинцев, которые в противном случае должны платить кровью за совершенно не касающиеся их реальной жизни политические мрии. Должны ли мы принимать в расчёт амбиции каких то ИНЫХ украинцев, В ПРИНЦИПЕ? Тем более даже не их собственные амбиции, а транлированные им их старшими партнёрами с Запада.
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№2
10.03.2025 11:29
Укры отчего угодно откажутся, но не от урезания армии. Насколько мне изветсно, именно это и было камнем преткновения в Стамбуле. Они прекрасно понимают, что пройдёт 4-5 лет, политики, что щас им с три короба наобещали уйдут, и никаких других гарантий от повторной нашей попытки у них кроме армии не будет.

Цитата, forumow сообщ. №1
Очевидно,что эти условия БОЛЕЕ ЧЕМ ПРИЕМЛЕМЫ для абсолютного большинства рядовых украинцев

Кто бы их ещё слушал.
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№3
10.03.2025 11:53
Цитата, Hazzard сообщ. №2
Кто бы их ещё слушал.
Вот Мы и послушаем. И ткнем этим в рыло "уважаемым партнёрам".
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№4
10.03.2025 12:23
Какую демилитаризацию можно требовать? Это же дичь наивнейшая. Они могут подписать любые бумаги (и то гордость им не позволяет даже этого сделать), а потом рыть сотни километров тоннелей как, как Хезбаллах, Ксир и Баас, загонять туда сотни пусковых установок ОТРК, ПБРК, РСЗО, ПВО и пр., разворачивать подземные цеха по производству ракет, ремонту вооружений и т.д.

А если им ещё и зонтик бесполетный пообещают (и сделают) и войска введут иностранные, то всеми этими бумагами по демелитаризации можно будет одно место подтереть.

Просто потом будет: "что с лицом?", когда наша разведка начнёт доносить о беспрецендентной миллитаризации.

Пока Украина не будет физически рассечена по Днепру (на десятилетия), пока не будет обрушен Бескидский тоннель, пока не стерты в пыль порты Одессы и Измаила, это все игра в иммитацию, а не война ради Победы.
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№5
10.03.2025 12:56
Цитата, forumow сообщ. №3
Вот Мы и послушаем.

Кто бы нас ещё слушал.
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№6
10.03.2025 13:12
Они'ж переговоры собираются вести. Не?
В СМИ и на международных форумах тоже ничто не мешает вести пропаганду.
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№7
10.03.2025 13:31
Кстати ферзем можно походить. Раз европейские страны (и даже Турция) в одностороннем порядке собираются развертывать на территории 404 европейские войска, то можно предложить Киму заманчивый вариант.

Развернуть в каждой из освобождённых областей по дивизии/бригаде КНДР на постоянной основе (в Херсонской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской).

У корейцев с ресурсами очень туго и с энергоносителями.

Можно разрешить им там добывать какой-то объем угля, газа, сланцевой нефти, редкоземов в счёт оплаты "миротворческой миссии" и везти к себе в Корею.

Почва там плодородная, можно корейских колхозов пару десятков основать (чтобы хотя бы свои потребности там полностью закрывали)

Если туда заедут их войска, горняков завезут, строителей, то восстановление разрушенной части восточной Украины будет сильно проще, быстрее и дешевле.
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№8
10.03.2025 13:59
Цитата, forumow сообщ. №6
Они'ж переговоры собираются вести. Не?

"Переговоры" это для скрепного телевизора. А по факту, как завтра скажет дядя Дональд так и будет. Может замиримся, может воевать до упора будем, может ещё как моча ему в голову ударит.  

Цитата, forumow сообщ. №6
В СМИ и на международных форумах тоже ничто не мешает вести пропаганду.

Ну вот практически все СМИ, международные форумы + т.н. "либерота" сбежавшая, именно этим и занимается, осваивая европейские, и до недавнего времени американские миллионы, только пропаганда на нас идёт. Как вам, как её объекту, эффект?
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№9
10.03.2025 15:53
Цитата, Восход сообщ. №7
У корейцев с ресурсами очень туго и с энергоносителями.
Можно разрешить им там добывать какой-то объем угля, газа, сланцевой нефти, редкоземов в счёт оплаты "миротворческой миссии" и везти к себе в Корею.
Добыча угля в КНДР в 1983 году 50 мил .тонн,60% антрацит(лучший сорт каменного угля),запасы 6,6 мр.тонн.
По экспорту антрацита они мировой лидер.
Так что не куда не уперлись им эти разработки.
У них своих ресурсов как грязи,проблема в том что не хватает электроэнергии для их разработки.
Да и 1,2 мил.армия с ВПК забирают значительную часть рабочей силы их экономики.
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