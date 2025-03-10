Spiegel: решение США о разведданных не коснулось систем, переданных ФРГ Украине

Источники в Бундесвере заявили, что переданные Берлином Киеву американские ЗРК Patriot могут и дальше обнаруживать и перехватывать приближающиеся ракеты и беспилотники, пишет журнал

БЕРЛИН, 7 марта. /ТАСС/. Решение США о прекращении передачи Украине разведывательных данных не затронуло системы вооружений, поставленные Киеву Германией. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По их данным, сейчас Соединенные Штаты больше не предоставляют координаты целей для наступательных операций, например для реактивных систем залпового огня HIMARS. Однако на системы вооружения, поставленные Германией на Украину, решение США прекратить передачу украинской армии разведывательных данных напрямую не влияет. Источники в Бундесвере (ВС ФРГ) заявили, что переданные Берлином Киеву американские ЗРК Patriot могут и дальше обнаруживать и перехватывать приближающиеся ракеты и беспилотники, указывает журнал. Системы оснащены высокочувствительным радаром, который контролирует воздушное пространство и обнаруживает потенциальные угрозы, подчеркивает Der Spiegel.

Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после перепалки с Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение американского лидера вступило в силу утром 4 марта. Оно распространяется на всю военную технику США, которая не находится на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше.