Посольство РФ заявило, что Осло послушно идет курсом западной партии войны

Так российские дипломаты прокомментировали решение Норвегии значительно увеличить объемы оказываемой Украине военной помощи

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Норвегия послушно следует курсом западной партии войны, наращивая военную помощь Киеву. Как заявили в четверг корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Осло, политика властей королевства будет лишь продлевать страдания украинского народа.

"У нас не было сомнений в том, что Норвегия вместе с другими странами северобалтийской "восьмерки" при координирующей роли Великобритании, а теперь и Франции, пытающейся возглавить новый "поход на Москву", не только не намерена прекращать военную накачку киевского режима, но и будет ее всемерно наращивать. Осло послушно следует в русле жестко конфронтационных подходов западной либеральной "партии войны", нацеленной на продолжение и эскалацию опосредованной конфронтации, или, как верно сформулировал госсекратерь США Марко Рубио, "прокси-войны" с Россией "до последнего украинца", - отметили в посольстве, комментируя решение властей Норвегии значительно увеличить объемы оказываемой Украине военной помощи.

Глава правящей Рабочей партии Норвегии Йонас Гар Стёре ранее объявил о поддержанном оппозицией решении увеличить размер помощи, которая будет передана Киеву в 2025 году, с 35 до 85 млрд крон (с $3,2 млрд до $7,8 млрд). Также есть предложения о дальнейшем увеличении оборонных расходов королевства, что, как отмечают в посольстве, принесет в жертву "воинствующему милитаризму насущные социально-экономические потребности" норвежских граждан.

"Благо, что нынешним норвежским властям пока хватает здравого смысла не ангажироваться насчет возможного участия страны в инициированной Францией и Великобританией "коалиции желающих" отправить своих военнослужащих на Украину в составе некоего "миротворческого контингента". Считаем аморальной саму постановку вопроса о развертывании "миротворческих сил" теми, кто вносит существенную лепту в накачку ВСУ и спонсирует их террористическую деятельность против России. Размещение на Украине вооруженных сил других государств под любым флагом и в любом формате для нашей страны абсолютно неприемлемо", - подчеркнули российские дипломаты.

В посольстве констатировали, что "подавляющее большинство норвежцев слепо поддерживает увеличение оборонных расходов и усиление военной накачки Украины" на фоне созданной спецслужбами и СМИ атмосферы страха перед Россией, Китаем, "а теперь и новой администрацией США". При этом "все чаще слышны и более здравые голоса, призывающие власти страны одуматься и, отказавшись от опоры на одно лишь применение силы и давления, вернуться к методам дипломатии и миротворчества, которыми некогда славилась Норвегия".

О поджигателях войны

"Со своей стороны хотели бы напомнить прописную истину о том, что огонь не тушат керосином. Передача оружия националистическому русофобскому режиму в Киеве не "путь к миру", сколько бы ни утверждал обратное бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, который теперь в качестве главы Минфина Норвегии отвечает за изыскание бюджетных средств для подпитки войны и удовлетворения ненасытных аппетитов западного ВПК [военно-промышленного комплекса]. Поставки вооружений ВСУ лишь преумножают наносимые ими разрушения и продлевают страдания украинского народа, но не окажут влияния на исход конфликта и достижение Россией поставленных целей по защите интересов национальной безопасности, - подчеркнули в посольстве. - Убеждены, что норвежские политики и другие поджигатели войны, вставляющие палки в колеса попыткам политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса, могут найти лучшее применение деньгам налогоплательщиков, чем их бесконечное закидывание в топку инициированного Западом бесперспективного противостояния с Россией. Это поняли умные люди в США".