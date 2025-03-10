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Интерфакс-АВН

Европейские лидеры обязались усилить оборонную готовность, наметив источники финансирования

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Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Брюссель. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский союз ускорит мобилизацию необходимых инструментов и финансирования в целях укрепления безопасности ЕС и защиты его граждан, заявили в четверг на саммите в Брюсселе лидеры 27 государств-членов Евросоюза.

"При этом союз усилит свою общую оборонную готовность, сократит свою стратегическую зависимость, устранит критические пробелы в потенциале и соответственно укрепит европейскую оборонную технологическую и промышленную базу по всему союзу, чтобы он мог лучше поставлять оснащение в необходимых количествах и ускоренными темпами", - сказано в заключительном документе внеочередного заседания Европейского совета.

В нем отмечается, что основываясь на своих предыдущих заключениях и в свете недавнего письма председателя Еврокомиссии, Европейский совет "подчеркивает необходимость дальнейшего существенного увеличения расходов на безопасность и оборону Европы".

В частности, лидеры государств-членов приветствовали намерение Еврокомиссии рекомендовать Совету ЕС активировать скоординированным образом исключение из бюджетного правила - пакта стабильности и роста "в качестве немедленной меры".

Евросовет призвал Еврокомиссию оперативно "предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС, в том числе посредством дополнительных возможностей и стимулов, предлагаемых всем государствам-членам на основе принципов объективности, недискриминации и равного отношения к государствам-членам при использовании их текущих ассигнований в рамках соответствующих программ финансирования ЕС".

Саммит принял к сведению намерение Еврокомиссии выдвинуть предложение о новом инструменте ЕС для предоставления государствам-членам кредитов, обеспеченных бюджетом Евросоюза, в размере до 150 млрд евро, и предложил Совету ЕС рассмотреть это предложение в срочном порядке.

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