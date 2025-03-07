Американский модуль Athena совершил посадку на поверхность Луны

Путь от Земли до лунной поверхности занял у космического аппарата порядка недели

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Американский посадочный модуль Athena ("Афина") компании Intuitive Machines совершил посадку на лунную поверхность. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Прилунение модуля, который был запущен 27 февраля с помощью ракеты Falcon-9 компании SpaceX с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида), было намечено на 20:30 по московскому времени, однако из-за удаленности модуля от Земли специалисты подтвердили его прилунение спустя около 20 минут после расчетного времени. "Мы можем подтвердить, что Athena находится на поверхности Луны <...> идет зарядка от солнечных батарей", - сказал ведущий трансляции и добавил, что сейчас специалисты пытаются установить положение модуля на спутнике Земли. В ходе предыдущей миссии Intuitive Machines в феврале прошлого года, их лунный модуль Odysseus ("Одиссей") прилунился на бок, что ограничило его функциональность.

Путь от Земли до лунной поверхности занял у космического аппарата порядка недели, при этом орбиты Луны модуль достиг еще 3 марта. Это уже второй американский модуль, который достигает поверхности Луны в этом месяце - ранее посадку на лунную поверхность совершил модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace.

Как ожидается, модуль Athena должен проработать на поверхности Луны около 10 земных суток. Одной из главных задач аппарата станет разведка ресурсов естественного спутника Земли. В качестве полезной нагрузки Athena несет камеры, установку для бурения грунта TRIDENT и масс-спектрометр MSolo для анализа органических и неорганических соединений.

Модуль также доставил на спутник Земли передатчик Nokia формата 4G. В случае успешного запуска на Луне может появиться первая станция сотовой связи.