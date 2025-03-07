Bloomberg: США требуют от Украины согласия на быстрое прекращение огня с РФ

Это условие подписания сделки по разработке минеральных ресурсов

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа требует от Украины согласия на быстрое прекращение огня с Россией в качестве условия подписания сделки по разработке минеральных ресурсов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Вашингтон готов заключить соглашение, замороженное после конфликта Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме на прошлой неделе, только если Киев обозначит "конкретный путь" к прекращению огня и переговорам с Москвой. "Дополнительные условия стали главной причиной задержки подписания, несмотря на публичные заверения сторон", - пояснили источники агентства.

28 февраля Зеленский встретился в Белом доме с Трампом. Между ними произошла перепалка, во время которой президент США и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении. Украинская делегация была вынуждена досрочно покинуть Белый дом по требованию вашингтонской администрации, двусторонние переговоры и запланированное подписание сделки по добыче украинских полезных ископаемых сорвались.

3 марта Трамп назвал в соцсети Truth Social "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Затем стало известно, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву. Трамп во время выступления 4 марта перед обеими палатами Конгресса США сообщил, что получил от Зеленского послание о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Зеленский указал, что готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых. В Вашингтоне связывали эту готовность с возможностью возобновления поставок американского оружия.