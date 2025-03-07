С космодрома Куру состоялся первый коммерческий запуск европейской ракеты Ariane

Ракета выведет на орбиту спутник CSO-3, созданный по заказу Генеральной дирекции по вооружениям при министерстве ВС Франции

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Первый коммерческий запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляция запуска велась компанией-оператором космических запусков Arianespace на видеохостинге YouTube.

"Запуск проходит в нормальном режиме", - объявили во время трансляции.

Ракета выведет на орбиту спутник CSO-3, созданный по заказу Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при министерстве Вооруженных сил Франции. Он станет третьим в группировке спутников CSO, предназначенной для наблюдения за Землей в интересах французского оборонного ведомства.

Изначально планировалось, что второй по счету и первый коммерческий запуск Ariane 6 будет осуществлен до конца 2024 года, однако сроки были перенесены на 26 февраля 2025 года. После этого запуск переносился на 3 марта.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей тяжелого класса семейства Ariane. Они призваны заменить тяжелые ракеты Ariane 5, которые запускались с космодрома Куру с 1996 по 2023 год. Новая ракета будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонны груза. В первый раз ракета была запущена 9 июля 2024 года в комплектации с двумя ускорителями.

В августе 2024 года глава Arianespace Стефан Исраэль заявлял о планах осуществить шесть запусков Ariane 6 в 2025 году. В будущем европейцы рассчитывают выйти на показатель 9-10 запусков в год.