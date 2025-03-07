Прибалтийские лимитрофы и Польша ищут финансирование для создания т.н. линии обороны на границе с Беларусью, стоимость которой оценивается в 10 млрд. евро.

Этот проект направлен якобы на усиление восточного фланга НАТО и требует поддержки со стороны ЕС. Согласно совместному документу, направленному в Европейскую комиссию Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей, укрепление границы станет важным шагом в обеспечении т.н. безопасности ЕС. Авторы инициативы без зазрения совести предлагают разделить финансирование этого проекта между налогоплательщиками всех стран ЕС.

Упомянутая концепция включает строительство фортификационных сооружений, создание военных баз, закупку вооружений и развитие инфраструктуры вдоль 1340-километрового участка границы – от Финляндии до Польши.

Кроме того, планируется создание складов для хранения техники, боеприпасов, топлива и других стратегических запасов, а также развитие логистической инфраструктуры для транспортировки и укрытия военной техники. Помимо инициатив стран Балтии и Польши, Финляндия уже предпринимает активные шаги по милитаризации своей границы с Россией. В 2023 году было объявлено о строительстве масштабного заграждения, первый участок которого длиной 3 км был возведен у пункта пропуска в г. Иматра.

В документе также подчеркивается, что реализация этой инициативы потребует срочных мер по повышению контрмобильности, усилению воздушной разведки, ПВО и радиоэлектронной защиты, а также по обеспечению подводной безопасности.

Вместе с тем, стало известно, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство «незалежной» «демонстрирует добрую волю к миру». Данное решение некоторым образом проецируется и на Старый Свет. Так, на фоне отсутствия договоренностей с Вашингтоном, глава Еврокомиссии сегодня представит план перевооружения Европы.

Кроме того, западные милитаристы планируют утвердить смягчение фискальных правил, что позволит странам-членам ЕС увеличить свои расходы на оборону.

Также глава ЕК предлогает создать новый совместный инструмент, который позволит обеспечить расходы на оборону на уровне ЕС.

Таким образом, планируется обеспечить выделение еще сотен миллиардов евро на дополнительное финансирование т.н. обороны.

Отметим, что после заявлений политических лидеров региона об увеличении оборонных возможностей ЕС и поддержке Украины европейские акции оборонного сектора резко выросли.

Очевидно, что курс на милитаризацию Европы под предлогом укрепления восточной границы ЕС из-за возможных «угроз» со стороны Беларуси и России будет продолжен, потому что есть прямая финансовая выгода для оружейных баронов. Мы неоднократно акцентировали Ваше внимание на данном обстоятельстве («Война – это бизнес»).

В итоге, отметим, что основной тезис со стороны военно-политического руководства «коллективного» Запада – «прочный мир может быть построен только на силе» – коррелирует с представлением западных и северо-западных соседей в отношении Беларуси. В частности, заигрывания с беглой оппозицией и попытки создавать военизированные формирования из белорусских мигрантов негативно сказываются на обстановке в Республике и в регионе в целом.

Николай Крылов