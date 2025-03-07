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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Арктика: претензия на новое лидерство

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Источник изображения: belvpo.com

В Сети появляются некоторые детали учений Joint Viking-25 в Скандинавии. По регламенту альянса маневры начинаются сегодня и продлятся до 14 марта.

В ходе мероприятия будет осуществляться отработка вопросов взаимодействия между военными и гражданскими организациями Норвегии.

Из состава ВС Норвегии в учениях примут участие пять подразделений национальной гвардии (НГ) из округа Норд-Халогаланд (HV-16), оперативная группа «Клеймор», оперативная группа в Тромсе, оперативная группа «Гребе», входящая в состав округа «Оппланда» (HV-05). Причем, последняя будет переброшена на север для отражения «агрессии» с Востока. Вместе с тем, в учениях будут задействованы военнослужащие из Британии, Нидерландов, Германии, Финляндии и США.

По замыслу, основной элемент розыгрыша – высадка войск союзников будет осуществляться в районе острова Сенья в Тромсе.

В свою очередь, в Нарвике, 11 марта, будет проведена учебная атака ударными БЛА по местной критической инфраструктуре. По сценарию учений в дополнение к военным и гражданской обороне с разрушительными «последствиями» будут справляться местные власти, школы, учреждения здравоохранения и даже общественный транспорт.

Кроме того, в Харстаде, 12 марта, в устранении последствий диверсии с имитацией использования химического и биологического оружия подразделениям НГ будет оказана помощь местной полиции и спасателей.

Из ограничений, автодорога Е6, соединяющая север Скандинавии с остальной частью континента, будет закрыта на участке протяженностью 150 км в связи с движением колонн военной техники. В окрестностях Тромсе многие пути сообщения также будут заблокированы.

Обратим внимание на то, что в ходе маневров будет осуществлена проверка скандинавской системы ПВО. В частности, речь идет о проведении испытания интеграции финских ЗРК с действующими на севере Норвегии комплексами НАТО.

Стоит полагать, что отельным вопросом для Норвегии и Британии в ходе учений стоит взаимодействие союзников в рамках Объединенного экспедиционного корпуса, в который входят 10 стран, включая Скандинавию. Возглавляет его «англичанка». Причем, ни для кого не секрет, что интересы данного блока распространяются как на Балтику, так и на Арктику.

Напомним, что 21 февраля т.г., Норвегия и Британия заключили всеобъемлющее соглашение в сфере обороны, которое подразумевает проведение совместных мероприятий ОБП, сотрудничество в области ВПК по наращиванию производственного потенциала, а также более эффективный и оперативный обмен разведывательной информацией.

В общем и целом, Британия наращивает усилия в северных широтах, что является явной угрозой для России. Участие в Фареро-Исландском противолодочном рубеже НАТО, в котором Британия выступает одним из ключевых звеньев, а также Королевские ВВС, которые участвуют в патрулировании воздушного пространства Северной Атлантики, создают угрозу Севмор пути.

В свою очередь, на фоне контактов Москвы и Вашингтона по попытке урегулировать российско-украинский конфликт, «островитяне» пытаются перехватить инициативу у США в Северной Европе и на Балтике.

Павел Ковалев

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