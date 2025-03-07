Вымести из орбит: в РФ создают первый многоразовый космический мусоросборщик

Какие задачи будет выполнять инновационный аппарат

Ученые создают первый в РФ космический транспортер — спутник по очистке орбиты от космических обломков. В мире таких устройств всего восемь. Уникальность отечественной разработки заключена в возможности многоразового использования мусоросборщика с опцией возвращения одного из модулей на Землю. Авторы готовятся к тестовому запуску в 2025 году, а эксперты полагают, что проект пока выглядит слишком амбициозным и дорогостоящим для скорой реализации.

Что такое космический транспортер

В России разработали тестовый образец первого многоразового аппарата для сбора, транспортировки и утилизации мусора на орбите. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Предполагается, что он решит проблему космического мусора — устройство способно делать это точечно и безопасно без риска создания новых фрагментов. При этом транспортер способен передвигать любые объекты в космосе, например перемещать спутники между орбитами, продлевая срок их эксплуатации.

Технология способна возвращать спутники на Землю для ремонта и повторного использования, а также способна производить релокацию любых объектов в зависимости от задач, рассказал «Известиям» руководитель компании-разработчика VT Empire Али Аль-Зубейди. При этом сам аппарат в состоянии работать без возврата на Землю.

Фото: VT Empire Источник изображения: iz.ru

— Космический транспортер — фактически спутник по очистке орбиты от космических обломков. На данный момент подобных аппаратов всего восемь во всем мире, но ни один из них нельзя вернуть на Землю для технического обслуживания и реэксплуатации. Уникальность нашего продукта в том, что работа мусоросборщика многоразовая. Сейчас мы ведем подготовку к первому тестовому запуску аппарата в космос. Проект находится на ранней стадии развития, но уже имеются достижения: например, мы стали финалистами престижной премии GSEA и были отмечены мэром Москвы Сергеем Собяниным, — отметил он.

По словам сооснователя проекта Ахмеда Аль-Зубейди, технология решит проблему космического мусора на орбите с помощью устройства для очистки пространства от устаревших искусственных спутников Земли и их обломков. Проблема реальна, ведь спутникам, МКС и будущим миссиям угрожают уже более 8 тыс. тонн космического мусора, добавил он.

Фото: VT Empire Источник изображения: iz.ru

Транспортер собирает космические обломки и мусор благодаря модульной системе и сетке, способной выдерживать сверхвысокие температуры. При обнаружении обломков модули расстыковываются и мусор попадает в сеть. Один из модулей возвращается на Землю, при этом обломки сжигаются в атмосфере, уточнил эксперт.

Как новинку оценили эксперты

Разработка таких изделий сейчас как никогда актуальна, отметил ведущий научный сотрудник Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ имени Н.Э. Баумана Андрей Галиновский.

— Проект предполагает не просто спутник, а достаточно маневренную систему — транспортер с собственной двигательной установкой, системами управления, разделения модулей, роботизированными устройствами захвата объектов и др. Это требует по меньшей мере серьезной кооперации. Кроме того, наличие в российских лабораториях спутников, проработавших длительное время на орбите, поможет оценить комплексное влияние негативных факторов космического пространства на узлы, приборы и материалы, — подчеркнул эксперт.

Однако говоря в целом о задаче очистки орбит от мусора, все упирается в финансирование, рассказал доцент, заместитель декана факультета «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана Андрей Новиков. Пока запуски возможны, а орбиты относительно свободны, вряд ли на это будут выделять существенные деньги.

Фото: VT Empire Источник изображения: iz.ru

— Проблема космического мусора уже становится острой. Сегодня при запуске пилотируемых экспедиций отдельно выбирается окно, в котором риск столкновения с мусором минимальный. У космических агентств есть карта мусора объектов размером более 10 см. Крупные спутники, космические корабли, орбитальные станции умеют уворачиваться от него, но это полумера. Орбиту пора начинать «чистить». И есть сейчас ряд идей, наработок, посвященных этому. Это должна быть общемировая задача, космическим агентствам крупнейших стран стоит объединиться и совместно решить задачу, — сказал он.

При этом специалисту непонятно, за счет чего будет обеспечиваться многоразовость, как будет удаляться мусор и где будут пополняться запасы топлива.

— А уж возврат спутников целиком — таких технологий у нас больше нет. Когда была система «Энергия-Буран» или «Спейс шаттл» — да, это было возможно, там был большой отсек для полезного груза. Но сейчас возврат объектов на Землю — это сверхтяжелая задача в силу колоссальных тепловых нагрузок. И многоразовые аппараты очень дорогие. В 2011 году, последний год эксплуатации шаттла, одна его экспедиция обходилась NASA более чем в $800 млн, — добавил Андрей Новиков.

Фото: VT Empire Источник изображения: iz.ru

Сама задумка повторяет технологию американской компании — ловлю сеткой. Но в отечественной разработке модули должны маневрировать вокруг объекта, это гораздо сложнее, отметил гендиректор компании «Спутникс», эксперт рабочей группы НТИ «Аэронет» Владислав Иваненко.

— Основная сложность при захвате космического мусора в том, что он движется с огромной скоростью. Практически всегда такие операции сопряжены с риском повреждения аппарата. В связи с этим остается неясным, насколько многоразовой окажется система и будут ли повышенные затраты на ее разработку и эксплуатацию оправданы. Возможно, использование одноразовых систем окажется более экономически выгодным, — сказал IT-эксперт и старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Даниил Аржаков.

При этом он отметил, что разработка уникальна для России, но это также подчеркивает отсутствие у отечественных специалистов опыта в данной области, что может увеличить риски при реализации проекта.

Антон Белый