Келлог: приостановка помощи США влияет на потенциал Украины

Однако украинская сторона может продолжать боевые действия и при наличии имеющихся у нее вооружений, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что прекращение американской помощи Киеву оказывает существенное влияние на его военный потенциал, однако украинская сторона может продолжать боевые действия и при наличии имеющихся у нее вооружений. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог.

"С теми средствами, которые у них имеются, они [украинская сторона] могут продолжать боевые действия", - сказал он, выступая на онлайн-семинаре, организованном американским Советом по международным отношениям. Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, как скажется на военном потенциале Украины приостановка помощи со стороны Вашингтона, Келлог добавил: "Если так прекратить поддержку, это, конечно, значительно. Мы это знаем".

Представитель Пентагона ранее сообщил ТАСС, что ведомство получило приказ на время прекратить оказание всей военной помощи Украине. По сведениям СМИ, Вашингтон также приостановил передачу Киеву всех разведывательных данных.

Трамп и Владимир Зеленский 28 февраля встретились в Белом доме. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.