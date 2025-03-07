Войти
Известия.ru

Военный аналитик рассказал о возможностях ВС РФ при отключении Starlink на Украине

436
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Аналитик Мингалев: потеря ВСУ Starlink откроет возможности для усиления ВС РФ

Вооруженные силы (ВС) РФ могут получить возможность эффективнее атаковать позиции украинской армии в случае, если на территории Украины перестанут работать терминалы спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX. Об этом 6 марта заявил «Известиям» военный аналитик, политолог Вадим Мингалев.

Ранее в этот день гендиректор французской спутниковой компании Eutelsat Ева Бернеке сообщила, что оператор связи собирается поставить около 40 тыс. терминалов на Украину взамен Starlink. По ее словам, переход займет несколько месяцев. Комментируя это, Мингалев отметил, что переход Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет единовременным и одномоментным.

«Вопрос в том, как быстро ВСУ смогут перейти и приспособить систему для ведения боевых действий. С этим есть определенные сложности, потому что сейчас всё адаптировано именно к Starlink. И нет никакого автоматического переключения с одной системы на другую», — пояснил собеседник издания.

Так, подчеркнул он, в этот период разведка, коммуникации в рядах ВСУ будут уязвимы, и для российской армии это хороший шанс продвинуться и надавить на противника. Среди прочего, есть вероятность, что французская сторона надеется, что горячая фаза конфликта может быть остановлена в ближайшее время, и на самом деле не собирается поставлять Eutelsat Киеву.

Ранее, 4 марта, сообщалось, что Украина ищет замену системам Starlink на случай, если доступ к ней отключат США. Данная спутниковая сеть, разработанная компанией SpaceX, остается ключевым инструментом связи для украинских войск.

Испанская газета El Mundo, в свою очередь, заметила, что отключение Украины от спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX отбросит украинскую армию на 100 лет, а также грозит конфликтом США с Польшей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Польша
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.03 08:07
  • 7911
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.03 05:33
  • 1
Как долго Украина протянет без поддержки США? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 07.03 04:07
  • 2
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 06.03 22:17
  • 1
Фактор непредсказуемости: Как распознать и нейтрализовать опасного индивида
  • 06.03 22:09
  • 3
Создан первый компьютер на клетках человеческого мозга
  • 06.03 16:27
  • 1
«Первый спущен на воду»: Турция строит серию танкодесантных кораблей типа YLCT
  • 06.03 15:54
  • 1
В зоне СВО заметили мотоцикл с вооружением БТР
  • 06.03 12:07
  • 9
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 06.03 10:02
  • 2
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 06.03 07:33
  • 0
Ответ на "Как европейские армии выглядят в сравнении с российскими силами, и как они будут защищать НАТО, если Трамп выведет Америку из состава альянса (The Sun, Великобритания)"
  • 06.03 05:22
  • 1
«Позвонил Путину, попросил прислать самолеты для переброски ССО»: Лукашенко рассказал, как отговорил Пригожина от похода на Москву
  • 06.03 03:55
  • 0
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии