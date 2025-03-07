Военный аналитик рассказал о возможностях ВС РФ при отключении Starlink на Украине

Аналитик Мингалев: потеря ВСУ Starlink откроет возможности для усиления ВС РФ

Вооруженные силы (ВС) РФ могут получить возможность эффективнее атаковать позиции украинской армии в случае, если на территории Украины перестанут работать терминалы спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX. Об этом 6 марта заявил «Известиям» военный аналитик, политолог Вадим Мингалев.

Ранее в этот день гендиректор французской спутниковой компании Eutelsat Ева Бернеке сообщила, что оператор связи собирается поставить около 40 тыс. терминалов на Украину взамен Starlink. По ее словам, переход займет несколько месяцев. Комментируя это, Мингалев отметил, что переход Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет единовременным и одномоментным.

«Вопрос в том, как быстро ВСУ смогут перейти и приспособить систему для ведения боевых действий. С этим есть определенные сложности, потому что сейчас всё адаптировано именно к Starlink. И нет никакого автоматического переключения с одной системы на другую», — пояснил собеседник издания.

Так, подчеркнул он, в этот период разведка, коммуникации в рядах ВСУ будут уязвимы, и для российской армии это хороший шанс продвинуться и надавить на противника. Среди прочего, есть вероятность, что французская сторона надеется, что горячая фаза конфликта может быть остановлена в ближайшее время, и на самом деле не собирается поставлять Eutelsat Киеву.

Ранее, 4 марта, сообщалось, что Украина ищет замену системам Starlink на случай, если доступ к ней отключат США. Данная спутниковая сеть, разработанная компанией SpaceX, остается ключевым инструментом связи для украинских войск.

Испанская газета El Mundo, в свою очередь, заметила, что отключение Украины от спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX отбросит украинскую армию на 100 лет, а также грозит конфликтом США с Польшей.