Глава Минобороны Белоусов ознакомился с работой ядерного центра в Сарове

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов посетил город Саров, где ознакомился с работой федерального ядерного центра и провел совещание с руководством центра и профильных органов военного управления, сообщило Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в город Саров, где посетил ряд структурных подразделений Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Глава российского оборонного ведомства ознакомился с деятельностью ядерного центра, где проводят исследования на установках и стендах с уникальными характеристиками, лазерный полигон и экспериментальную площадку центра", - сказано в сообщении.

Министру представили разработки ядерного центра в области цифровых, суперкомпьютерных и лазерных технологий, а также импульсной техники.

"В завершение рабочей поездки министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание с руководством Российского федерального ядерного центра и профильных органов военного управления в ходе которого высоко оценил деятельность сотрудников центра и выразил уверенность, что в ближайшее время Минобороны России будет обеспечено новыми разработками", - добавили в оборонном ведомстве.

Белоусов поблагодарил руководство госкорпорации "Росатом" и саровского ядерного центра за "колоссальную работу" для оборонного ведомства.

"Огромное спасибо хочу сказать Алексею Евгеньевичу (Лихачеву, генеральному директору "Росатома" - ред.), Валентину Ефимовичу (Костюкову, директору РФЯЦ-ВНИИЭФ - ред.), другим коллегам за ту колоссальную работу, которая делается", - сказал Белоусов на совещании. Кадры его выступления обнародовало Минобороны РФ.

Глава Минобороны также возложил цветы к памятнику основателю Российского федерального ядерного центра в Сарове Юлию Харитону.

Российский федеральный ядерный центр, расположенный в Сарове, - ведущая научно-исследовательская организация, обеспечивающая национальную безопасность и технологическую конкурентоспособность России. Центр был создан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.