Келлог: США ограничением поддержки Киева пытаются подтолкнуть его к переговорам

Это способ двигаться вперед, указал спецпосланник президента США по Украине и России

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Власти США путем ограничения поддержки Украины пытаются подтолкнуть ее к переговорам по урегулированию.

Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

"Это способ двигаться вперед. <…> Я думаю, это как функция принуждения", - сказал он, комментируя информацию о том, что США приостановили обмен разведданными с Украиной. "Это функция принуждения к осознанию того, что мы хотим перейти к мирным переговорам, к мирному соглашению", - добавил Келлог, выступая на онлайн-семинаре, который проводит Совет по международным отношениям.