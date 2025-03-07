Войти
ТАСС

Белоусову в Сарове представили разработки ядерного центра по лазерным технологиям

420
0
+1
«Закрытый» город Саров. РФЯЦ-ВНИИЭФ
«Закрытый» город Саров. РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Источник изображения: Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Также министр обороны РФ возложил цветы к памятнику Юлию Харитону, который является основателем Российского федерального ядерного центра в этом городе

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе посещения ядерного центра в Сарове выразил уверенность в том, что Минобороны в ближайшее время будет обеспечено новыми разработками. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Министру обороны РФ представили разработки ядерного центра в области цифровых, суперкомпьютерных и лазерных технологий, а также импульсной техники. В завершение рабочей поездки министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание с руководством Российского федерального ядерного центра и профильных органов военного управления, в ходе которого высоко оценил деятельность сотрудников центра и выразил уверенность, что в ближайшее время Минобороны России будет обеспечено новыми разработками", - сказали в ведомстве.

Также министр обороны РФ возложил цветы к памятнику Юлию Харитону, который является основателем Российского федерального ядерного центра в Сарове.

Российский федеральный ядерный центр в Сарове является ведущей научно-исследовательской организацией, обеспечивающей национальную безопасность и технологическую конкурентоспособность России. Центр был создан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.03 08:07
  • 7911
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.03 05:33
  • 1
Как долго Украина протянет без поддержки США? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 07.03 04:07
  • 2
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 06.03 22:17
  • 1
Фактор непредсказуемости: Как распознать и нейтрализовать опасного индивида
  • 06.03 22:09
  • 3
Создан первый компьютер на клетках человеческого мозга
  • 06.03 16:27
  • 1
«Первый спущен на воду»: Турция строит серию танкодесантных кораблей типа YLCT
  • 06.03 15:54
  • 1
В зоне СВО заметили мотоцикл с вооружением БТР
  • 06.03 12:07
  • 9
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 06.03 10:02
  • 2
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 06.03 07:33
  • 0
Ответ на "Как европейские армии выглядят в сравнении с российскими силами, и как они будут защищать НАТО, если Трамп выведет Америку из состава альянса (The Sun, Великобритания)"
  • 06.03 05:22
  • 1
«Позвонил Путину, попросил прислать самолеты для переброски ССО»: Лукашенко рассказал, как отговорил Пригожина от похода на Москву
  • 06.03 03:55
  • 0
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии