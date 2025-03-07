Глава российского оборонного ведомства ознакомился с деятельностью ядерного центра, где проводят исследования на установках и стендах с уникальными характеристиками, лазерный полигон и экспериментальную площадку центра

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове, где ознакомился с его разработками. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в город Саров, где посетил ряд структурных подразделений Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Глава российского оборонного ведомства ознакомился с деятельностью ядерного центра, где проводят исследования на установках и стендах с уникальными характеристиками, лазерный полигон и экспериментальную площадку центра", - сказали там.