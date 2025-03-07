Путин: Россия не будет никому уступать в ходе СВО

Одна из участниц встречи в московском филиале фонда "Защитники Отечества", рассказывая о подвиге погибшего на СВО сына, заявила, что Россия должна дойти до конца и никому не уступать

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия не собирается никому уступать в ходе украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными московского филиала фонда "Защитники Отечества".

Одна из участниц встречи, рассказывая о подвиге погибшего на СВО сына, заявила, что Россия должна дойти до конца и никому не уступать.

"Мы и не собираемся этого делать", - ответил глава государства.