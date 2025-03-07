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Марко Николич: «Дебют Алеррандо приближается с каждым днем»

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ВЭБ Арена
ВЭБ Арена.
Источник изображения: https://userapi.com/

Этой зимой футбольном клубу ЦСКА наконец-то удалось решить проблему с центрфорвардом – за 4,5 млн евро был куплен бразильский форвард Алеррандо. В поединке против «Зенита» новичок даже не попал в заявку, что вызвало множество вопросов у фанатов и журналистов. Вероятнее всего, мы не увидим Алеррандо и в предстоящем матче против «Химок» на «ВЭБ Арене». Однако лучшие букмекерские конторы россии все равно считают «Армейцев» явными фаворитами данной встречи.


На многочисленные вопросы журналистов накануне ответил главный тренер ЦСКА Марко Николич. «Он упорно работает с тренерами по физподготовке. Точно ответить на вопрос, когда ждать дебюта Алеррандо, я не дам. Просто не хочу давать ложную информацию. Все идет по плану, не переживайте, это событие приближается с каждым днем.


Алеррандо присоединился к нам во второй половине сборов, его еще предстоит вписать в нашу схему. Однако дело играть в товарищеских матчах, другое – официальные игры, когда важна каждая маленькая деталь. Пока не знаю, будет ли он в заявке на матч с «Химками». Это решение мы примем непосредственно перед игрой», - сказал Марко Николич.

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