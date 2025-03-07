«Звезда» обыграла «Челны» в матче Всероссийской Хоккейной Лиги

5 марта 2025 года хоккейный клуб «Звезда» проводил выездной матч против «Челнов» в рамках ВХЛ. Для дублирующего состава ЦСКА это был важный матч с турнирной точки зрения, победа в котором могла укрепить позиции столичной команды в преддверии старта плей-офф. Турнир на выбывание не за горами, поэтому самое время ознакомиться со всеми предложениями букмекерских контор по ссылке https://bookmaker-ratings.ru/bonusy-rubrika/free-bet-za-registraciyu/, для активации которых не потребуется депозит.

В эти дни «Звезда» проводит выездное турне, в рамках которого уже провела два поединка. В стартовом матче в Казани столичные хоккеисты потерпели болезненное поражение от «Барса» со счетом 1:3. Единственный гол в составе «Армейцев» в той встрече записал на свой счет Яппаров.

5 марта «Звезда» встречалась с «Челнами» в Набережных Челнах. Первые 40 минут игрового времени прошли в равной борьбе, в которой ни одна из команд не могла забить гол. Основные события противостояния произошли в заключительном игровом отрезке. Хозяева смогли дважды отличиться, но «звезда» ответила тремя точными бросками в исполнении Яппарова, Янченко и Рожкова, добыв итоговую победу со счетом 3:2.