Корвет "Совершенный" отработал оборону от нападения роя безэкипажных катеров

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота отработал в морском полигоне залива Петра Великого задачи обороны от массированного нападения безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"На Тихоокеанском флоте в заливе Петра Великого экипаж корвета "Совершенный" провел учение по борьбе с безэкипажными катерами. По замыслу учения корабль подвергся атаке нескольких безэкипажных катеров условного противника. По команде боевой готовности артиллерийские расчеты корвета отработали алгоритм действий по обнаружению и распределению целей для их поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки безэкипажных катеров", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что огонь по имитированным целям велся из крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерийской установки АК-630М. Все условные цели были успешно поражены боевыми расчетами корвета.