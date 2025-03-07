В Туве испытали систему РЭБ собственной сборки

Производство такой сборки стоит дешевле рыночных вариантов, отметил глава региона Владислав Ховалыг

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Испытания системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) собственной сборки, производство которой дешевле рыночных вариантов, прошли на полигоне в Туве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"Получая позитивные отзывы военнослужащих о важности доставляемых нами технических средств, понимаем, что можно сделать еще. Поручил министерству цифрового развития [региона] изучить возможность сборки системы радиоэлектронной борьбы. Подавление вражеских "птичек" - одна из основных задач в любой точке СВО. Эту работу мы начали в конце прошлого года, и сегодня на полигоне 55-й гвардейской бригады мы испытали систему РЭБ собственной сборки", - написал он.

Глава республики отметил, что производство такой сборки стоит дешевле рыночных вариантов.

"Как только наладим массовый выпуск, будем помогать военнослужащим из разных формирований ВС РФ, как это есть сейчас. Будем наращивать ресурсы местных технических тыловиков. Минцифры организует студенческую лабораторию", - добавил глава Тувы.