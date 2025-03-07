ЕС рассматривает возможность отправки военных и гражданских миссий по обеспечению безопасности на Украине (El País, Испания)

El Pais: страны ЕС не хотят отправлять войска на Украину без поддержки США

Евросоюз готовит смелые шаги для укрепления безопасности Украины, пишет El Pais. Впервые в истории ЕС обсуждает возможность применения своей оборонной политики для защиты Киева после возможного мирного соглашения с Россией. Однако внутри союза разгораются споры, и премьер-министр Венгрии Орбан угрожает наложить вето на любое соглашение.

Мария Р. Саукильо (María R. Sahuquillo)

Европа рассматривает возможность применения своей политики безопасности и обороны для вооружения Украины после заключения будущего мирного соглашения с Россией.

Евросоюз не желает отступать ни на шаг в спорах о защите Украины. Страны ЕС даже рассматривают возможность военного участия и гражданских миссий для предотвращения будущего нападения со стороны России после заключения потенциального мирного соглашения. Согласно решению, принятому саммитом в четверг, ЕС изучает возможность использования средств общей политики безопасности и обороны, которая включает патрульные операции, задачи по укреплению национальной безопасности и развертывание военных сил под европейским флагом, как это уже было во время антипиратской миссии "Аталанта" и миссии по поддержке армии Мозамбика.

"Европейский союз и государства-члены готовы продолжать вносить вклад в гарантии безопасности на основе соответствующих компетенций и возможностей", — говорится в заключительном документе, который лидеры 27 стран-членов ЕС обсудят в четверг на внеочередном Европейском совете в Брюсселе. В нем примет участие и Владимир Зеленский. Это будет непростая дискуссия. Национал-популистский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, близкий к Кремлю, угрожает наложить вето на любое решение в отношении Украины.

По словам высокопоставленного источника в ЕС, дискуссия о таких гарантиях безопасности "еще не созрела". На самом деле ЕС не уточняет, какие инструменты Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) он рассматривает. Тем не менее на обсуждение впервые вынесен вариант, намечающий выход из российско-украинского конфликта. В первую очередь это дает понять намерение большинства стран-членов в той или иной мере участвовать в поддержании мира на Украине. В настоящее время ЕС осуществляет 21 миссию и операцию в рамках ОПБО, включая 12 гражданских, восемь военных и одну смешанную военно-гражданскую инициативу.

Рывок ЕС вперед со сменой риторики в вопросах обороны и объявлениями о перевооружении происходит в то время, когда США под руководством республиканца Дональда Трампа все больше сближаются с Россией и вынуждают Европу в одиночку решать вопросы собственной безопасности, в том числе на Украине уже на следующий день после того, как исполнилось три года с начала конфликта. На этом тревожном фоне ЕС сдает позиции, уступая лидерство Франции и Великобритании, которые напрямую взаимодействуют с Вашингтоном. Лондон и Париж настаивают на создании "коалиции добровольцев", включающую разные страны, чтобы помочь Украине сухопутными силами, разведданными и материально-техническими ресурсами.

Тем не менее Европа не хочет полностью обрывать связи со своим американским союзником. Будущая концепция безопасности Украины по-прежнему зависит от США. Большинство европейских стран не хочет присоединяться к будущей коалиции, если Вашингтон не будет принимать в ней какого-либо участия, пусть даже не с сухопутными силами, а с воздушной и разведывательной поддержкой, поскольку считают, что это необходимо для того, чтобы гарантии были надежными и служили реальным сдерживающим фактором для России.

"Гарантии безопасности должны быть приняты в ходе переговоров с Украиной, а также с единомышленниками и партнерами по НАТО", — подчеркивается в проекте выводов внеочередного саммита в четверг в Брюсселе, который еще обсуждается и может быть изменен.

По словам высокопоставленного лица в Брюсселе, "большинство стран-членов ЕС считают, что Украина должна продолжать получать военную поддержку. Следующим шагом будут гарантии безопасности и выяснение того, что может сделать ЕС, в первую очередь в отношении усиления армии перед лицом новой возможной агрессии". Так называемая стратегия дикобраза — вооружение Киева таким образом, чтобы он был неуязвим для любой агрессии — могла бы стать главной гарантией безопасности, наиболее желательной и осуществимой для большинства партнеров ЕС и европейских союзников.

"С другой стороны, возникает вопрос, готов ли ЕС внести свой вклад другими способами, например, разместить сухопутные силы. Это пока преждевременная дискуссия, потому что прекращения огня еще нет. Но мы не можем игнорировать тот факт, что есть страны-члены, которые уже заявили о своей готовности", — заявил тот же источник.

Обсуждая за столом переговоров гарантии безопасности и способы создания такого щита, ЕС стремится объединиться с другими союзниками-единомышленниками. Председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас проведут в пятницу видеоконференцию с Великобританией, Норвегией и Турцией, не входящими в ЕС, но участвовавшими в дискуссиях по защите Украины, например, на саммите в Лондоне на прошлой неделе, чтобы проинформировать о ходе дебатов на внеочередном саммите.

Угроза вето со стороны Венгрии

Однако угроза вето со стороны Венгрии, которая даже призвала ЕС вступить в прямые переговоры с Россией, на любое заключение о поддержке Украины может свести на нет все усилия большинства стран по выработке общей позиции. Некоторые считают, что остальные страны-члены должны двигаться вперед и обсуждать план безопасности для "европейцев", а не для "Европейского союза".

Переговоры США с Россией о мире на Украине и восстановлении двусторонних отношений идут быстрыми темпами. Американский президент, приостановивший военную помощь Украине и предоставление разведданных, продолжает давить на Зеленского, чтобы тот принял некоторые из его условий. ЕС не удалось получить место за столом переговоров, и у него мало рычагов давления на администрацию США, которая также угрожает торговой войной 27 странам Европы с населением 450 миллионов человек.

Одним из таких рычагов является именно защита Украины путем размещения сил на ее территории. Несколько недель назад Вашингтон спросил европейских союзников по НАТО, какой военной техникой они располагают и что они будут делать в случае российской агрессии.

Лидеры ЕС настаивают, что "не может быть переговоров по Украине без Украины. Не может быть переговоров, затрагивающих европейскую безопасность, без участия Европы". Так говорится в документе с выводами, который еще может быть изменен. В нем заявлено, что "безопасность Украины, Европы и всего мира взаимосвязаны".