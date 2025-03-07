Второй за неделю частный американский космический аппарат приземлится на Луне

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Во второй раз менее чем за неделю частный американский космический аппарат попытается совершить посадку на Луну, сообщает телеканал NBC News.

Роботизированный посадочный модуль, получивший название Athena («Афина»), был разработан техасской компанией Intuitive Machines. Он стартовал в космос 26 февраля и провел последнюю неделю в полете к Луне.

«Шестиногий» аппарат размером примерно с посудомоечную машину должен приземлиться сегодня в районе южного полюса Луны, а затем провести неделю в поисках возможного наличия водяного льда под поверхностью нашего спутника.

В случае успеха «Афина» станет вторым космическим аппаратом, совершившим посадку на Луну за последние пять дней. В воскресенье на её поверхность приземлился посадочный модуль другой техасской компании Firefly Aerospace.

Обе миссии являются частью программы NASA Commercial Lunar Payload Services, предназначенной для привлечения к разработке лунных посадочных модулей частных компаний. В программе участвует более дюжины американских компаний.

«Афина» везет с собой на Луну несколько марсоходов. В задачи миссии этого аппарата также входит тестирование системы связи 4G, разработанной Nokia. Представители компании заявили, что такая сеть может использоваться для ретрансляции сообщений, телеметрии или других данных между различными космическими аппаратами на Луне.