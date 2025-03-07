В России разработали ровер «Сверчок» для СВО

В России разработали колесную платформу «Сверчок» для эвакуации раненых

Беспилотная платформа «Сверчок», которую разработали в Казани, поможет российским военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО) в эвакуации раненых и доставке грузов. Об этом сообщили в «Народном фронте», передает ТАСС.

Колесная машина способна нести более 130 килограммов груза, а максимальная скорость составляет 25 километров в час. «Сверчок» может работать на расстоянии более 10 километров от оператора. Конструкторы выбрали колесное шасси вместо гусеничного, поскольку оно обеспечивает большую скорость. Также более легкая колесная машина затрачивает меньше энергии.

«Независимая подвеска и высокий клиренс обеспечивают высокую проходимость и плавность хода, насколько это возможно, что, в свою очередь, снижает риск смещений при эвакуации раненых с переломами. Сверху на ровер устанавливаются обычные армейские носилки, раненого бойца грузят сверху, горизонтально, и оператор просто транспортирует его в зеленую зону», — рассказал разработчик ровера Иван Смирнов.

В «Кулибин-клубе» «Народного фронта» уточили, что команда проекта доработала базовую конструкцию. Военным готовы поставлять модернизированную версию с шестью колесами.

В феврале в «Народном фронте» рассказали о разработке роботизированной платформы с пулеметной турелью ДУП-2. Установка позволяет вести прицельный огонь на дистанции до 800 метров.