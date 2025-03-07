Военный Дандыкин: «Искандер» — главный оперативно-тактический комплекс России

Ударивший по 28 французским военным в Кривом Роге «Искандер» — это главный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) России, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенности российского оружия специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Это баллистическая ракета, но он может стрелять и крылатыми ракетами. Но у баллистики очень хорошие скоростные характеристики — от четырех махов. В принципе, ракета, которая плохо сбивается ВСУ и даже навороченными средствами противовоздушной обороны Запада. Дальность стрельбы — 500 километров. Сейчас точность повысилась, потому что есть наводка разного направления: разведка работает, космос работает, работают беспилотники», — поделился Дандыкин.

Ранее Telegram-канал «Донбасс решает» сообщил, что удар оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожил 28 французских военных в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. При этом точное расположение иностранных военных и выполняемые ими задачи не уточняются. Канал также не назвал источники данной информации.

Факт атаки в своем Telegram-канале также подтвердил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, однако он не назвал число и гражданство попавших под удар.