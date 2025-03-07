Британский большой подводный дрон приступит к испытаниям в апреле

В Плимуте спустили на воду демонстратор подводных технологий, созданный в интересах Королевского военно-морского флота Великобритании, чтобы проложить путь для будущих сверхбольших необитаемых подводных аппаратов типа XLUUV. Как уточняет Naval News, испытания образца начнутся в следующем месяце.

Экспериментальный подводный аппарат построен компанией MSubs в рамках проекта CETUS. MSubs получила соответствующий контракт на сумму 15,4 млн фунтов стерлингов в ноябре 2022 года.

Подводный аппарат типа XLUUV, Великобритания Turnchapel Wharf

Подводный аппарат типа XLUUV, Великобритания Turnchapel Wharf

Проект CETUS финансируется через британскую программу Spearhead по противолодочной борьбе (ASW). Эта разработка должна снизить риски, связанные с приобретением будущих крупногабаритных подводных дронов и их полезной нагрузки, а также помочь Королевскому флоту протестировать возможные варианты использования XLUUV, включая противодействие субмаринам, разведку и наблюдение.

Длина спущенного на воду демонстратора составляет 12 метров, диаметр – 2,2 метра, масса – до 25 тонн с полной испытательной полезной нагрузкой. Как утверждается, изделие компании MSubs сейчас является крупнейшим и самым сложным беспилотным подводным аппаратом, закупленным европейским флотом.

Помимо испытаний различных модификаций полезной нагрузки, проект CETUS должен укрепить доверие к длительным автономным операциям. В текущей конфигурации демонстратор сможет находится в море до пяти дней, но конструкция позволяет интегрировать дополнительные батареи для увеличения автономности.

Ведущие военно-морские державы мира, включая США, Китай, Россию, Великобританию, Японию и Германию, ведут разработки в области больших подводных беспилотников класса XLUUV. Однако лишь немногие из них реализуют проекты по боевым модификациям таких аппаратов, ограничиваясь системами наблюдения и разведки. Даже известный американский аппарат данного типа ORCA ограничен в боевых возможностях – он способен лишь выставлять мины.

О разработке боевых XLUUV заявляли Индия и Китай. В июне 2023 года на выставке MADEX в Пусане южнокорейская компания Hanwha Ocean презентовала проект сверхбольшого подводного беспилотника с двумя торпедными аппаратами. В январе 2024 года компания Naval Group заключила с Главным управлением вооружений (DGA) Франции рамочное соглашение на проектирование, производство и испытания демонстратора беспилотного боевого подводного аппарата типа UCUV.