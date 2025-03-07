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ЦАМТО

СВ Португалии получат 5 вертолетов UH-60 "Блэк Хок" по программе HAPE

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Sikorsky UH-60
Sikorsky UH-60.
Источник изображения: © Фото : DVIDSHUB

ЦАМТО, 6 марта. Министерство национальной обороны Португалии планирует приобрести дополнительную партию из пяти вертолетов UH-60 "Блэк Хок" для армейской авиации Сухопутных войск.

Как сообщает Armyrecognition.com, об этом заявил министр обороны Португалии Нуну Мелу в ходе заседания парламентской комиссии по обороне 25 февраля. Пять UH-60 будут закуплены по программе "Вертолеты поддержки, защиты и эвакуации" (Helicopteros de Apoio, Protecao e Evacuacao, HAPE) ориентировочной стоимостью около 50 млн. евро.

Приобретение последует за предыдущей закупкой 9 бывших в эксплуатации вертолетов UH-60A "Блэк Хок" для португальских ВВС, которые были сконфигурированы для выполнения задач по тушению пожаров. Три из них были получены в 2023-2024 гг.

Данные вертолеты были приобретены для замены парка российских Ка-32A11BC, которые были выведены из эксплуатации из-за нехватки запасных частей и впоследствии переданы Украине. Приобретение UH-60A было реализовано при софинансировании Европейского союза, который покрыл 81% от общей стоимости закупки.

Относительно программы HAPE напомним, что МНО Португалии инициировало данный проект публикацией 17 октября 2024 года в официальной газете Португалии Diario Da Republica. Было опубликовано уведомление о реализации программы, предусматривающей покупку самих вертолетов, сопутствующего оборудования, услуг поддержки и обучения. Программа на тот момент оценивалась в сумму 40,867 млн. евро (44,3 млн. долл.), хотя ранее в одобренном властями Португалии "Законе о военных программах на 2023-2034 годы" на приобретение многоцелевых вертолетов было выделено 50 млн. евро.

Предполагалось, что расходы на закупку в 2024 году составят 9,771 млн. евро, в 2025 году – 1,9 млн. евро, в 2026 году – 4,643 млн. евро, в 2027 году – 10,569 млн. евро, в 2028 году – 12,95 млн. евро и в 2029 году – 1,033 млн. евро. Реализация предконтрактных процедур, заключение контрактов и контроль их выполнения возлагались на командование Сухопутных войск.

Проект HAPE предусматривает поставку к 2029 году средних вооруженных вертолетов, которые обеспечат поддержку, защиту и перевозку подразделений Сухопутных войск, а также оказание помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий и гуманитарной помощи, в т.ч. за рубежом.

На момент публикации количество закупаемых в рамках программы HAPE вертолетов и их тип не раскрывались. По данным источников Jane’s, первоначально планировалось заказать три вертолета с опционом на поставку четвертого.

В июне 2001 года Португалия присоединилась к европейской программе совместной разработки и покупки многоцелевого вертолета NH-90. Тем не менее, в июле 2012 года МНО Португалии приняло решение приостановить участие страны в программе и отказаться от планировавшейся закупки для СВ страны 10 тактических транспортных вертолетов NH-90. Как было заявлено, аннулирование проекта позволит сэкономить 420 млн. евро, которые будут инвестированы в более актуальные проекты.

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