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ТАСС

Черноморский флот получил безэкипажный катер "Катран" и дроны "Скворец ВМФ"

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Черноморский флот в Севастополе.
Черноморский флот в Севастополе.
Источник изображения: © REUTERS / Stringer

Морскому спецназу Минобороны по поручению председателя партии Дмитрия Медведева передали гидроцикл

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Партия "Единая Россия", "Центр беспилотных систем и технологий" и фонд "Наша правда" передали Черноморскому флоту РФ ударные дроны "Скворец ВМФ", FPV-дроны "Сорока" и подавители видеосигнала "Талисман", а также безэкипажный катер "Катран" для последующих испытаний и доработок. Морскому спецназу Минобороны по поручению председателя партии Дмитрия Медведева передали гидроцикл, сообщили в "Единой России".

"Скворец ВМФ" был разработан специально по заказу Военно-морского флота. Его можно запускать с вертолетов и гидроциклов. А "Катран" является многоцелевым безэкипажным катером, который способен в течение длительного времени вести боевое дежурство в автономном режиме. FPV-дрон "Сорока" оснащен оптической системой удержания цели и доведения до цели, а также обладает автоматическим прохождением участков радиотени и зон работы РЭБ", - сказал руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин.

Он добавил, что "усовершенствование работы морской робототехники, в частности безэкипажных катеров, является одной из приоритетных задач ЦБСТ. "Компетенции наших резидентов позволяют нам создавать передовые системы управления, навигации и передачи видеосигналов. Это то, на чем основывается любое безэкипажное взаимодействие. Данную работу мы будем продолжать совместно с Черноморским флотом", - сказал он.

Автономная некоммерческая организация "Центр беспилотных систем и технологий" (АНО "ЦБСТ") учреждена ПАО "Промсвязьбанк" и некоммерческим фондом поддержки патриотических инициатив "Наша Правда". ЦБСТ помогает решать задачи по ускоренному запуску и масштабированию проектов, значимых для фронта и тыла, в том числе оказывая содействие в получении финансирования и мер государственной поддержки для лучших решений, содействие в организации их производства и сбыта. 

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