Японский флот усилился четвертой подлодкой класса "Тайгэй"

Морские силы самообороны Японии (JMSDF) ввели в строй подлодку "Райгэй". Как уточняет Naval News, это уже четвертая дизель-электрическая субмарина класса "Тайгэй", построенная для японского флота.

Новейшая ДЭПЛ включена в состав 1-го дивизиона 1-й флотилии подводных лодок, которая размещается на военно-морской базе Куре в префектуре Хиросима. Церемония ввода в строй прошла в четверг, 6 марта, на верфи судостроительной компании Kawasaki Heavy Industries (KHI) в Кобе.

Дизель-электрическая подлодка "Райгэй", Япония Taki Yoshihisa

Подлодка "Райгэй", Япония Taki Yoshihisa

"Райгэй" в переводе с японского языка означает "Громовой кит". Новая подлодка, строительство которой обошлось примерно в 70,2 млрд иен (470 млн долларов США), оснащена дизель-электрической энергетической установкой мощностью 6000 л.с. Максимальная скорость под водой составляет 20 узлов.

Первые три подлодки класса "Тайгэй" оснащались двумя дизельными двигателями Kawasaki 12V 25/25SB, но "Райгэй" впервые использует новые дизели 12V 25/31 повышенной мощности.

Подлодки класса "Тайгэй" используют литий-ионные аккумуляторы вместо свинцово-кислотных, как и две последние лодки класса "Сорю" ("Орю" и "Торю"). Батареи производит компания GS Yuasa из Киото. До сих пор Япония остается единственной страной, которая эксплуатирует подлодки с литий-ионными батареями, а следующей державой, освоившей эту технологию, как ожидается, станет Южная Корея, которая внедряет ее при производстве второй партии ДЭПЛ класса KSS-III.

В состав гидроакустического комплекса подлодок типа "Тайгэй" входит высокопроизводительная ГАС ZQQ-8, обладающая улучшенными возможностями по сравнению с ZQQ-7, которой оснащались подлодки класса "Сорю".

Длина подлодок типа "Тайгэй" – 84 метра, ширина – 9,1 метра, осадка – 10,4 метра, стандартное водоизмещение – около 3000 тонн. Это означает, что она незначительно больше, чем ДЭПЛ предыдущего поколения класса "Сорю", водоизмещение которых составляет 2950 тонн. Экипаж насчитывает около 70 человек, причем впервые на борту субмарин появились отсеки, предназначенные только для женщин.

Головную подлодку "Тайгэй" ввели в строй в марте 2022 года; вторую, "Хакугэй", – в марте 2023 года; третью, "Цзингэй", – в марте 2024 года. Пятую субмарину "Чогэй" спустили на воду в октябре 2024 года и готовят к сдаче весной 2026 года.