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"Речь Макрона приведет Трампа и Вэнса в ярость". Мировые СМИ об обращении президента Франции к нации

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo / Aurelien Morissard

Макрон в обращении к нации призвал Европу продолжать вооружать Украину. Он также выразил готовность использовать ядерные силы Франции для защиты ЕС. Журналистов по всему миру удивила такая риторика: многие сочли это выпадом в адрес США, который разгневает и Трампа, и Вэнса. Подробности — в нашем обзоре.

Президент Франции заявил, что Европа должна быть готова защищать Украину без США, пишет New York Post.

"Макрон подчеркнул необходимость вооружать Украину и вооружаться самим, назвав это надежным средством удержать Россию от вторжения в Восточную Европу. Более того, президент Франции обвинил Москву в планах дальнейшего захвата территории.

На предыдущем саммите Евросоюза Макрон призвал Европу увеличить свои ежегодные расходы на НАТО и убеждал союзников отдавать альянсу до 3,5% от своего валового внутреннего продукта".

Макрон предложил Европе французский ядерный зонтик вместо американского, отмечает The Sun.

"Макрон выступил с жесткой речью, возвестив о “новой эре” на фоне непрекращающихся потрясений в мировой политике.

Он смело заявил, что Франция может нарастить свои ядерные силы сдерживания, чтобы раскрыть над континентом защитный зонтик от "российской агрессии".

Франция единственная из стран ЕС обладает ядерным потенциалом.

При этом он явственно дал понять, что решение останется исключительно в руках французского президента — то есть его собственных".

Франция открыта для обсуждения расширенного ядерного сдерживания, пишет The New York Times.

"Макрон — убежденный сторонник Европейского союза и годами подчеркивал необходимость крепить собственную оборону и развивать “стратегическую автономию” от США.

Подобные идеи он высказывал и раньше, но тогда они не получили особой поддержки союзников Франции — многие из них продолжали полагаться на ядерный потенциал Америки.

Франция и Великобритания единственные в Европе имеют собственный ядерный арсенал, но лишь Франция входит в Европейский союз".

The Telegraph обращает внимание на то, что в своем обращении президент Франции косвенным образом подверг критике американо-российские переговоры по Украине.

"Эммануэль Макрон заявил, что будущее Европы и ее безопасность не могут определяться в Москве или Вашингтоне, отпустив тем самым слабо завуалированную шпильку насчет американо-российских переговоров по Украине.

В своем обращении к нации в среду вечером президент Франции призвал к “долгосрочной поддержке Украины”, вплоть до “отправки европейских войск”, чтобы придать силы “хрупкому прекращению огня”.

По словам европейских дипломатов, речь прозвучала на этапе, когда Франция и Великобритания, стремясь выступить мостиком между Вашингтоном и Киевом, намерены завершить разработку мирного плана с участием Украины “за считанные дни”".

Речь Макрона приведет Трампа и Вэнса в ярость, такое предположение высказывает автор статьи в The Spectator.

"В одном из самых значимых фрагментов своего выступления он завуалированно набросился на Дж. Д. Вэнса, который возмутил европейскую элиту в прошлом месяце, выступая на Мюнхенской конференции по обороне и безопасности.

Американский вице-президент предположил, что наибольшую опасность для Европы представляет не Россия, а "угроза изнутри": элита, которая боится своего народа и душит свободу слова, чтобы держать его под контролем.

Европа, заявил Макрон, защищает свою демократию "верой в истину, в свободу выражения мнений, которая предназначена не для того, чтобы просто открывать возможности для разжигания ненависти".

Это был боевой клич Прогрессивной Европы против Америки Трампа".

Французская оппозиция раскритиковала обращение Макрона, заявив, что главная цель изложенного им надуманного "сценария" — выбить почву из-под ног политических противников, пишет Le Parisien.

"Заместитель председателя "Национального объединения" Себастьен Шеню заявил, что не верит в сценарий, согласно которому Владимир Путин хочет оказаться "у ворот Парижа". Он считает, что российский лидер "не является главной угрозой" для Франции.

Отвечая на вопрос о риске нападения России на Молдавию или Румынию, Себастьен Шеню отметил, что "вообще не верит в этот сценарий". "Французам говорят: "Подождите, вот скоро начнется война против России, бойтесь и верьте вашему доброму президенту Макрону", — сказал он".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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