В ФСБ РФ рассказали, как противник получает доступ к данным российских военных

Источник изображения: topwar.ru

Нередко вследствие пренебрежения элементарными требованиями защиты данных украинская разведка получает в свое распоряжение информацию о российских военнослужащих.

Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, в настоящее время украинским спецслужбам удается собирать информацию о местонахождении личного состава и военной техники армии России. Противник получает эти данные из всевозможных источников в интернете. Подобные данные попадают в открытый доступ вследствие несоблюдения элементарных требований по защите информации.

При этом сведения о подростках и образовательных учреждениях, как уточняется, и вовсе носят открытый характер. Получить доступ к этим данным не составляет проблемы даже для рядового интернет-пользователя, не говоря уже о представителях иностранных спецслужб, которых специально обучают путям неправомерного доступа к закрытой информации.

Ранее сообщалось, что ФСБ удалось сорвать операцию по вербовке украинскими спецслужбами и их кураторами из НТО учащихся 42 школ Москвы и Подмосковья. Противник взломал официальные интернет-порталы «Юнармии» и центра «Авангард», после чего от их имени разослал письма якобы с формой записи на «Военно-патриотический диктант».

Таким образом украинская разведка намеревалась собрать личные данные российских подростков для их вербовки и использования в разведдеятельности, а также для совершения диверсий и терактов.